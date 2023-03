Les sénateurs disent à Zuckerberg de garder le métaverse un espace réservé aux adultes

Avis de la rédaction : Mark Zuckerberg regrette-t-il sa décision de faire tapis sur le métaverse ? En plus des milliards de dollars que cela a déjà coûté à l’entreprise et de l’apathie générale du public, l’essor de l’IA a jeté une ombre sur les univers de réalité virtuelle/augmentée. Maintenant, le métaverse fait face à plus de problèmes sous la forme de deux sénateurs démocrates qui veulent empêcher Meta de présenter aux adolescents son application Horizon Worlds VR.

Le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que pour tenter d’attirer plus d’utilisateurs vers Horizons Worlds, qui n’est disponible que pour les 18 ans et plus, Meta prévoyait d’autoriser les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans sur l’application, peut-être dès mars.

Deux législateurs mécontents des plans de Meta sont le sénateur du Massachusetts Ed Markey et le sénateur du Connecticut Richard Blumenthal. Ils ont écrit une lettre adressée à Zuckerberg au sujet du rapport, lui demandant d’arrêter le plan visant à abaisser la limite d’âge d’Horizon World à 13 ans à la lumière des antécédents de l’entreprise en matière de protection des enfants et des adolescents. Les sénateurs ont également noté un nombre croissant de preuves qui indiquent les menaces auxquelles les jeunes sont confrontés dans le métaverse.

En 2021, des documents divulgués ont montré que Facebook (comme on l’appelait encore à l’époque) avait passé les dernières années à examiner les effets néfastes d’Instagram sur la santé mentale des jeunes utilisateurs, mais avait ignoré les résultats et les avait gardés secrets. « D’autres rapports ont documenté l’échec de Meta à empêcher les publicités pour le tabac, l’alcool et les troubles de l’alimentation de cibler les adolescents », indique la lettre.

Les sénateurs disent que si la recherche sur l’impact du métaverse sur les adolescents en est à ses débuts, les premières conclusions suggèrent qu’il existe des menaces telles que l’invasion de la vie privée, la manipulation et les dommages psychologiques. La possibilité d’intimidation, de harcèlement et d’exposition à du contenu sexuel est également mentionnée.

La lettre se termine par « Les rapports suggèrent que les efforts de votre entreprise pour impliquer les jeunes adolescents font partie d’un effort plus large visant à sauver la pratique métaverse en difficulté de Meta. Toute stratégie visant à inviter les jeunes utilisateurs dans un espace numérique en proie à des dommages potentiels ne doit pas être motivée par un objectif de maximiser profit. »

Plus tôt cette semaine, Zuckerberg a annoncé que Meta était en train de construire un nouveau groupe de produits de haut niveau qui se concentrera sur la mise en œuvre de l’IA générative dans ses services, permettant des « expériences délicieuses » pour les utilisateurs. Certains prennent cela comme un signe que l’entreprise déplace discrètement l’attention du métaverse vers l’intelligence artificielle. Reality Labs, la division derrière le métaverse, a perdu plus de 24 milliards de dollars depuis 2021 en essayant de faire du rêve de Zuck une réalité, malgré le fait que de nombreux adolescents ne montrent aucun intérêt pour le domaine. L’IA générative, quant à elle, est devenue la prochaine grande nouveauté de l’industrie technologique.

