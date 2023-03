Ford aurait abandonné la radio AM dans sa Mustang 2024

En bref : la Mustang de nouvelle génération de Ford devrait entrer en production plus tard ce mois-ci avec quelques changements majeurs, et tous ne sont pas souhaitables. Des sources proches du dossier ont déclaré à Ford Authority que le constructeur automobile Blue Oval abandonnait la radio AM dans la prochaine Ford Mustang 2024.

L’été dernier, la publication indiquait que Ford supprimait la radio AM de son F-150 Lightning 2023 en raison d’interférences avec la transmission du véhicule électrique.

Comme le souligne The Drive, les véhicules électriques de plusieurs grands constructeurs automobiles, dont Audi, BMW, Tesla, Volvo et Porsche, ont déjà abandonné la radio AM. Les représentants de BMW et de Volvo ont déclaré à la publication qu’ils n’incluaient pas la radio AM en raison de problèmes de qualité audio liés aux interférences électromagnétiques des transmissions de leurs véhicules.

Cela dit, de nombreux autres constructeurs automobiles ont et continuent d’offrir la radio AM dans leurs véhicules électriques sans problème. De plus, la Mustang 2024 n’est pas un véhicule électrique, donc cette préoccupation est nulle et non avenue.

La radio en général est encore assez populaire. Selon un rapport de Nielsen Media Research de 2021, plus d’Américains écoutent la radio (293 millions) qu’ils n’utilisent Facebook (180 millions) chaque semaine. De plus, l’adulte américain moyen écoute 12,2 heures de radio par semaine.

La radio AM se compose en grande partie d’émissions-débats, d’émissions sportives, de reportages et de bulletins d’urgence. Il ne devrait pas non plus être surprenant que la radio AM ait la plus grande part de confiance collective sur tous les types de canaux publicitaires, y compris la télévision, les sites Web et les médias sociaux.

Alors, que se passe-t-il vraiment ?

Bien qu’il n’y ait pas de réponses concrètes, il existe de nombreuses possibilités qui pourraient – ​​du moins collectivement – ​​éclairer le sujet. Peut-être envisageons-nous simplement une mesure de réduction des coûts. Avec le streaming aussi répandu qu’il l’est de nos jours, il est possible que certains constructeurs automobiles cherchent à économiser de l’argent en excluant une fonctionnalité qu’ils pensent que la plupart des acheteurs ne pourraient même pas manquer. Les pénuries de composants pourraient également jouer dans la décision.

Achèteriez-vous un nouveau véhicule sans radio AM ou est-ce un problème pour vous ?

