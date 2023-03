Les scientifiques disent que les progrès de l’augmentation humaine pourraient nous donner des bras, des ailes ou des tentacules robotiques

Regard vers l’avenir : avec l’intelligence artificielle qui a fait d’énormes progrès au cours des derniers mois, quelle est la prochaine étape vers l’avenir dystopique de type cyberpunk de l’humanité ? Selon les scientifiques, ce sera une augmentation humaine impliquant des versions de robot attachées à notre corps, d’un bras supplémentaire pour aider aux tâches quotidiennes aux ailes et aux tentacules qui nous transformeront peut-être en super-vilains.

Avant d’avoir une vision des augs de style Cyberpunk 2077 qui peuvent éliminer des gangs de criminels ou nous laisser sauter par-dessus des maisons, Tamar Makin, professeur de neurosciences cognitives à l’unité MRC cognition et cerveau de l’Université de Cambridge, a expliqué à The Guardian que l’approche actuelle de l’augmentation humaine est axée sur l’augmentation de la productivité.

« Si vous voulez un bras supplémentaire pendant que vous cuisinez dans la cuisine pour pouvoir remuer la soupe tout en hachant les légumes, vous pourriez avoir la possibilité de porter et de contrôler indépendamment un bras robotique supplémentaire », a-t-elle déclaré.

Les scientifiques expérimentent dans ce domaine depuis des années. L’un des exemples les plus célèbres est le « troisième pouce » imprimé en 3D créé par Dani Clode, un collègue de Makin à l’université de Cambridge. Il est conçu pour diverses applications sur le lieu de travail, notamment pour aider les serveurs à transporter des plaques supplémentaires et les ouvriers du bâtiment à maintenir les solives en place tout en martelant un clou.

Une autre différence avec les humains augmentés dans les médias de science-fiction est que le cerveau ne contrôle pas ces parties de robot. Dans le cas du pouce, il est contrôlé par des capteurs de pression sous les deux gros orteils du porteur, une méthode qui pourrait causer des problèmes.

« Nous faisons beaucoup de recherches en ce moment pour voir ce que cela fait à votre système nerveux si vous commencez à vous réapproprier vos orteils pour devenir un doigt supplémentaire – combien [does] cela affecte votre capacité à utiliser vos orteils comme un orteil ? », a déclaré Makin.

Bien qu’il y ait eu des recherches sur l’utilisation d’électrodes dans le cerveau ou la moelle épinière pour contrôler des dispositifs robotiques externes, Makin pense que cette approche invasive est éthiquement injustifiable lorsqu’elle est effectuée sur des humains en bonne santé.

Makin a également déclaré que l’ajout d’ailes et de tentacules était une possibilité. « Le vrai problème, c’est le contrôle. Donc, les ailes sont en fait très simples parce qu’il n’y a qu’un degré de liberté – vers le haut et vers le bas. Mais quand vous faites quelque chose de plus compliqué, comme un tentacule, nous avons besoin de beaucoup de contrôle. »

Ces types d’accessoires robotiques existent depuis des années. Le pouce a été dévoilé en 2017, et vous vous souviendrez peut-être de la queue robotique de 2019 conçue pour améliorer l’agilité et l’équilibre. La technologie derrière eux progresse – le récent doigt de robot auto-réparateur avec une peau vivante et un exosquelette alimenté par Raspberry Pi en est la preuve – mais cela pourrait prendre un certain temps avant que nous nous envolions pour travailler et que nous prenions des tasses de café avec notre tentacules.

