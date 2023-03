Grâce à Barbie, des chercheurs ont trouvé un moyen d’enlever la poussière de lune des combinaisons spatiales

Peut-être que pour la première fois, une solution a été trouvée pour lutter contre les poussières fines sur la lune, qui corrodent les tissus et nuisent à la santé des astronautes.

La bonne solution n’était jamais arrivée, alors certaines Barbies ont enfilé une combinaison spatiale. Depuis des années, les astronautes tentent de résoudre un énorme problème : la poussière lunaire. Il est fin, fin, pointu, colle à tout, érode tout et est nocif pour la santé. Maintenant, une nouvelle recherche de l’Université de l’État de Washington semble avoir trouvé une solution.

L’élément clé est l’azote sous pression, capable de souffler la poussière et de s’assurer qu’elle ne colle pas aux combinaisons. Les tests sur les Barbies, utilisées comme cobayes à l’intérieur des combinaisons lunaires, ont fonctionné. Grâce à un pulvérisateur rempli d’azote liquide, 98% des poussières accrochées au tissu peuvent être éliminées. Non seulement cela, le traitement préserve également les combinaisons, 233 cycles ont été effectués en laboratoire sur 26 échantillons différents et l’azote n’a pas corrodé la surface.

Comment combattre la poussière de lune

La poussière de lune « dégrade la santé humaine et l’équipement, ce qui rend l’atténuation essentielle aux missions lunaires », indique l’étude. Lorsque l’astronaute d’Apollo 17, Harrison Schmitt, parlait de « rhume des foins lunaire », il faisait précisément référence à la poussière de lune qui, en se collant aux poumons, provoque inflammation et congestion. La poussière « a posé de nombreux problèmes qui ont affecté les missions et les astronautes une fois de retour ». maison », a expliqué le chercheur de l’Université de l’État de Washington, Ian Wells, dans le communiqué de presse.« Les pulvérisations de liquide cryogénique sont un concept récemment développé, simple et rentable pour l’atténuation de la poussière dans un environnement lunaire. » Pour simuler la poussière de lune, les chercheurs ont utilisé des cendres volcaniques de Mont Saint Helens.

Avant l’azote liquide, lors des missions Apollo vers la Lune, les astronautes utilisaient une brosse pour enlever la poussière collée à leurs combinaisons. Cela a fonctionné, mais le frottement constant du sable grossier a rapidement commencé à ruiner l’équipement spatial. « Moondust est chargé électrostatiquement, il est abrasif et il pénètre partout, c’est une substance très difficile à gérer », a expliqué Wells. « Vous vous retrouvez avec une fine couche de poussière qui recouvre au moins tout. »

Les prochaines missions vers la Lune

Sur Terre ça marche sur la Lune on ne le sait pas encore. La variable qui effraie le plus les chercheurs est précisément la gravité différente. Sur le satellite, il est de 1,62, sur Terre de 9,8. Non seulement cela, il faudra également concevoir des sprays et des bidons qui s’adaptent aux environnements spatiaux. Maintenant que la NASA envoie plus d’astronautes sur la Lune, le spray anti-poussière lunaire pourrait s’avérer particulièrement utile. Aussi parce que les futures missions prévoient un séjour prolongé à la surface du satellite et donc une exposition massive à la poussière lunaire.

Le projet de l’Université de l’État de Washington est financé par la NASA, et la recherche sur la pulvérisation d’azote liquide pour les combinaisons a remporté le premier prix lors du Breakthrough, Innovative and Game-changing (BIG) Idea Challenge de l’année dernière. En plus de Wells, John Bussey et Nathaniel Swets font partie du projet. Jacob Leachman, professeur agrégé à l’École de génie mécanique et des matériaux, a dirigé la recherche.

