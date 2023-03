Pourquoi l’Ecosse a interdit l’utilisation de l’anesthésique desflurane en anesthésie générale

Les données suggèrent que le gaz utilisé pendant la chirurgie a un potentiel de réchauffement global 2 500 fois supérieur au dioxyde de carbone.

L’Ecosse est devenue la première nation au monde à avoir cessé d’utiliser l’anesthésique desflurane dans ses hôpitaux car il était nocif pour l’environnement. Cela a été rapporté par le BCC, citant des données du National Health Service (NHS), qui estime que le gaz, utilisé pour l’anesthésie générale pendant la chirurgie, a un potentiel de réchauffement climatique 2 500 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Les experts calculent que l’interdiction en Ecosse réduira les émissions équivalentes à 1 700 foyers par an.

L’initiative écossaise s’inscrit dans la réduction progressive de l’utilisation de ce gaz dans tout le Royaume-Uni, où plus de quarante hôpitaux en Angleterre et au Pays de Galles ont déjà cessé de l’utiliser. L’Angleterre, en particulier, introduira une interdiction similaire à partir de 2024 et, comme l’Écosse, interdira son utilisation généralisée, ne l’autorisant que dans des circonstances très exceptionnelles. Les estimations indiquent que l’introduction de la mesure dans les hôpitaux britanniques correspondra à une réduction des émissions équivalente à celles de 11 000 foyers chaque année.

L’alternative au desflurane, qui a été utilisé pendant des décennies pour induire et maintenir l’anesthésie, est représentée par des gaz anesthésiques sûrs et efficaces, tels que le sévoflurane, qui a un potentiel de réchauffement global qui est 130 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, ou par des gaz anesthésiques alternatifs sans danger. des anesthésiques gazeux et des équipements plus performants.

« De plus en plus d’anesthésiologistes à travers le Royaume-Uni ont réalisé l’étendue des dommages que le desflurane peut causer à l’environnement et ont choisi d’arrêter de l’utiliser – et j’en suis fier », a déclaré le Dr Helgi Johannsson, vice-président du Royal College of Anesthetists. , avertissant que la prise de conscience de l’impact de ce gaz n’est qu’une « goutte d’eau dans l’océan de l’empreinte carbone du NHS ».

Le NHS, explique Johannson, qui est également anesthésiste consultant à l’Imperial College Healthcare de Londres, est « une industrie à forte intensité de carbone », les gaz anesthésiques représentant 2 à 5% de l’empreinte carbone globale. Par conséquent, a-t-il conclu, il est également important de se concentrer « sur toutes les autres choses importantes qui peuvent faire la différence, comme la rénovation des anciens bâtiments hospitaliers difficiles à chauffer et la réduction des déplacements des patients ».

