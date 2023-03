Les 3 principales raisons pour lesquelles vous devriez utiliser une connexion sans mot de passe

Afin d’assurer le fonctionnement efficace de leurs marques, les propriétaires et dirigeants d’entreprise doivent faire de nombreux choix cruciaux. Ils doivent décider quels outils et services numériques sont nécessaires à l’ère numérique actuelle pour augmenter la productivité et atténuer les problèmes tels que les fuites de sécurité. Bien sûr, l’accès à de nombreux comptes, applications et logiciels en ligne est crucial pour les entreprises de nos jours. Cela implique que pour accéder à leurs applications et à leur compte, ils doivent créer et rappeler une variété de codes. Cependant, il existe une option pour une connexion sans mot de passe qui est assez sûre et facile.

Éliminer le besoin d’établir, de rappeler et de gérer différents codes ou mots de passe différents peut être un véritable défi. Il y a une action que vous pouvez prendre pour augmenter l’efficacité. Vous pouvez réaliser cette action à l’aide d’outils tels que l’interface de connexion en un clic pour Vault Vision. Avec ces options, vous pouvez également renforcer la protection de votre entreprise et simplifier la vie de tous ceux qui ont besoin d’accéder à des comptes et applications en ligne.

Pourquoi devriez-vous essayer cette solution ?

Alors pourquoi votre entreprise devrait-elle penser à utiliser ce type de solution ? Le fait que tant d’entreprises le fassent maintenant est dû à une variété de facteurs. Parmi les plus cruciaux, citons :

1. Améliorer la sécurité tout en réduisant les risques

Les entreprises s’engagent davantage dans ce type de technologie, car cela contribue à améliorer la sécurité et à réduire les risques pour l’entreprise. C’est l’un des principaux facteurs. La probabilité que vos informations soient volées augmente si vous devez utiliser une variété de codes pour différentes applications et comptes. Les mots de passe sont facilement accessibles par les pirates, ce qui compromet votre sécurité. Vous n’avez pas à vous soucier du fait que d’autres personnes devinent ou piratent vos informations de mot de passe si vous utilisez une connexion sans mot de passe.

2. Rationalisation des processus et gain de temps

Garder une trace et mémoriser de nombreux mots de passe et informations de connexion pour une variété de comptes et d’applications peut être très difficile. Essayer de les rappeler tous est difficile alors que les écrire pourrait être dangereux pour votre sécurité. Vous pouvez rationaliser les opérations avec une plate-forme sans mot de passe, ce qui vous fera gagner du temps et réduira les difficultés associées à la saisie d’une variété d’applications et de comptes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





3. L’accès au compte du personnel simplifié

Avoir autant de mots de passe à rappeler au travail provoque des tensions chez de nombreux travailleurs. De nombreuses personnes négligent leurs mots de passe, ce qui rend les choses plus difficiles et peu pratiques pour l’entreprise. Avec une connexion sans mot de passe, vous pouvez grandement simplifier l’accès aux comptes et aux applications pour vos employés approuvés tout en rendant plus difficile pour les pirates et autres cybercriminels de faire de même. Cela présente de nombreux avantages pour votre entreprise.

Une action idéale

Comme vous pouvez le voir, ces plateformes offrent la réponse parfaite pour les entreprises qui souhaitent accroître la sécurité à l’ère numérique tout en augmentant l’efficacité organisationnelle.

Connexion sans mot de passe

La connexion sans mot de passe, également connue sous le nom de connexion sans mot de passe, peut être une méthode de connexion sûre et sécurisée si elle est utilisée correctement. Il supprime le risque d’attaques de mot de passe telles que le phishing, le credential stuffing et le cracking de mot de passe. Tout cela peut rendre les comptes d’utilisateurs dangereux.

Au lieu d’utiliser un mot de passe, la connexion sans mot de passe utilise généralement une combinaison de facteurs biométriques. Ils peuvent inclure les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou la numérisation de l’iris. Il peut également inclure d’autres facteurs comme une clé de sécurité physique ou un code à usage unique envoyé à un appareil de confiance.

Cependant, la sécurité de la connexion sans mot de passe dépend de la force du facteur de connexion choisi et du système d’utilisation. Par exemple, les facteurs biométriques peuvent être vulnérables aux attaques par usurpation d’identité, tandis que les clés de sécurité physiques peuvent être perdues ou volées. Il est également bon de noter que la connexion sans mot de passe ne remplace pas d’autres mesures de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire au processus de connexion. Dans l’ensemble, si elle est utilisée correctement, la connexion sans mot de passe peut fournir une alternative sûre et pratique à l’authentification traditionnelle par mot de passe.