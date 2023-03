Honor vise à secouer le marché des smartphones en surpassant Apple et Huawei

Honor l’a tué avec ses toutes nouvelles versions de smartphones. De la série Magic 5 aux téléphones de milieu de gamme tels que le X9a, le fabricant chinois a séduit de nombreux utilisateurs de smartphones. En fait, le PDG, Zhao Ming, affirme que l’entreprise peut vaincre n’importe quel adversaire, y compris Apple et Huawei.

La remarque de Zhao intervient en marge de l’événement de lancement de Magic 5 au MWC 2023. Et avec ces événements de lancement, le chef affirme que l’entreprise vise désormais à rivaliser avec les concurrents les plus puissants. C’est-à-dire que le fabricant chinois se lancera dans le segment des smartphones haut de gamme.

Les défis auxquels l’honneur doit faire face

Le PDG d’Honor comprend les défis qui se présenteront. Le chef dit que l’entreprise doit travailler sur la communication, l’autonomie de la batterie, la communication, la photographie, l’IA et l’affichage à l’écran pour atteindre tous les objectifs.

Parallèlement à cela, Honor doit poursuivre la mondialisation de sa marque. Il doit également combattre et surpasser toute entreprise qui se dresse comme un obstacle, qu’il s’agisse d’Apple ou de Huawei. Le PDG a souligné que la marque doit faire face à toutes les difficultés avec des tactiques appropriées. Et il a ajouté que le fabricant de téléphones aurait de grandes difficultés à aller de l’avant.

Référence de l’industrie

Zhao semble être très confiant dans le fait que Honor soit considéré comme l’un des producteurs des smartphones les plus puissants. En fait, il pense que la série Magic 5 établira de nouvelles références de haut niveau dans l’industrie du téléphone. Et si l’on regarde en arrière, le cas n’a pas vraiment été le même pour le constructeur chinois.

Dans le passé, les séries Huawei P et Mate ont établi des références dans l’industrie. Ces succès ont conduit la marque à conquérir une plus grande part de marché haut de gamme. Autrement dit, Huawei a réussi à gagner 45 à 50 % de la part de marché mondiale avec ces téléphones.

Mais Zhao veut changer les choses. Il a ajouté que Huawei était autrefois l’une des principales marques de téléphones en Chine. Cependant, maintenant, Honor est le bon candidat pour établir de nouvelles normes en termes de références.

Le chef d’honneur mentionne également que les conceptions de la marque sont déjà basées sur les normes les plus élevées. Prenez la technologie de réseau, par exemple. Et si vous jetez un coup d’œil aux smartphones haut de gamme actuels, vous remarquerez que la plupart sont à la traîne en ce qui concerne les capacités réseau.

Même si la technologie 5G a beaucoup mûri, le Huawei Mate 40 Pro est toujours en tête du classement. Honor veut prendre ses technologies avancées et battre Huawei à cet égard.

L’honneur peut-il le faire ?

Interrogé sur la concurrence actuelle, le chef d’honneur dit que la marque est prête à rivaliser avec n’importe quel adversaire. En fait, il a ajouté que l’entreprise avait le courage et les capacités nécessaires pour vaincre n’importe quel adversaire.

Maintenant, ces déclarations ne sont pas nouvelles pour Honor. Le PDG est largement connu pour son dévouement. Mais cette fois, il se rend compte de tous les défis qui se dressent sur son chemin. Et surtout, il comprend ce que l’entreprise doit faire pour tous les surpasser et devenir un acteur clé en Chine et sur le marché mondial.

Cependant, vous devez tenir compte du fait que Huawei a atteint sa position avec une énorme équipe de R&D et d’innovation. Honor n’a pas actuellement une telle équipe. Et c’est en effet loin d’atteindre ce que Huawei a pour le moment. Pourtant, les paroles sages et les grands objectifs sont toujours louables.

Reste à voir ce que fera Honor dans le futur avec ses smartphones. Avec les bons gestes, l’entreprise peut sûrement atteindre l’objectif qu’elle vise. Et la marque semble déjà faire les bons choix. La série Magic 5 et X9a attirent beaucoup l’attention ces derniers temps.