Paradox Interactive présentera de nouveaux jeux avec Xbox

Marquez cette date imminente sur le calendrier. Le 6 mars, nous avons rendez-vous avec Paradox Interactive et cet événement sera présenté par Xbox. Rappelons que cette société a toujours été synonyme de jeux de stratégie et il ne serait pas surprenant que nous ayons une adaptation de ses titres pour les consoles Xbox.

Paradox Interactive prépare de nouvelles surprises pour les utilisateurs Xbox

Ce que nous savons déjà de la vidéo d’annonce, c’est que 3 nouveaux jeux et 4 extensions seront révélés par l’éditeur basé à Stockholm, en Suède. Le PDG de Paradox Interactive, Fredrik Wester, a ceci à dire à propos de la présentation à venir,

« Je ne veux pas dire que nous avons trop d’annonces, mais il est difficile de choisir celle qui me passionne le plus. »

Les franchises de Paradox Interactive incluent City Skylines, Prison Architects et Surviving Mars, entre autres. Parmi les prochains titres de l’éditeur figurent Stellaris : First Contact, le 14 mars, et Age of Wonders 4, qui sortira le 4 mai de cette année.

Connaître les titres qui vont arriver et connaître les jeux que ce distributeur a dans son portefeuille… Le difficile est de savoir sur quoi ils travailleraient avec les gens de Xbox. Le secret semble être maximum et il faudra patienter pour savoir sur quoi ils ont travaillé. Certains de ses jeux ont déjà atteint Game Pass, il ne serait donc pas surprenant que de nouveaux titres arrivent au service Microsoft.

Il se pourrait que l’une des équipes de Paradox travaille sur un jeu de stratégie basé sur l’une des franchises Xbox. Cela a déjà été tenté, sans grand succès avec Halo Wars et aussi avec Gears Tactics, il ne serait pas étonnant qu’ils proposent un peu de propriété intellectuelle à leurs talentueuses équipes. Nous serons attentifs à l’actualité pour vous tenir informés.

