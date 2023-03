La solution de Samsung aux lois sur l’énergie verte consiste à assombrir les téléviseurs 8K prêts à l’emploi

Conclusion : Samsung a trouvé un moyen de se conformer aux nouvelles réglementations européennes en matière de consommation d’énergie qui permettront au géant coréen de l’électronique de continuer à vendre des téléviseurs 8K dans l’Union européenne. La solution de contournement met en évidence la bêtise bureaucratique qui se produit souvent dans l’espace réglementaire.

Samsung a fait pression pour que l’UE reconsidère sa position sur les téléviseurs 8K. Selon l’indice d’efficacité énergétique (EEI), les écrans 8K et les appareils équipés de microLED vendus à partir du 1er mars 2023 doivent avoir le même EEI que les écrans 4K.

Les ensembles 8K ont quatre fois plus de pixels que les modèles 4K de même taille. De plus, ils nécessitent des processeurs plus puissants pour mettre à l’échelle les images en qualité 8K à partir de leurs résolutions natives. Limiter un ensemble 8K à des niveaux de consommation d’énergie 4K semble déraisonnable, mais l’UE a refusé de jouer au ballon. Cela n’a laissé à Samsung d’autre choix que de retirer toute sa gamme de téléviseurs 8K 2023 de la région ou de proposer une solution de contournement.

Pour se conformer à la réglementation, Samsung expédiera des téléviseurs 8K 2023 dans l’UE avec leur luminosité réglée à un niveau très bas par défaut. De plus, le réglage de luminosité pour le préréglage de faible puissance est verrouillé et ne peut pas être modifié par l’utilisateur.

Un désastre complet, dites-vous? Pas tout à fait car le diable est dans les détails. Comme le souligne Forbes, Samsung expédie des ensembles fonctionnant en mode basse consommation par défaut. Apparemment, l’UE est parfaitement bien avec les utilisateurs qui passent à un autre mode d’image prédéfini qui n’est pas lié par des limitations de luminosité. De plus, le réglage de la luminosité sur les modes non éco est entièrement réglable.

En fin de compte, tout ce fiasco est beaucoup de bruit pour rien. Samsung doit simplement expédier des ensembles fonctionnant en mode éco prêts à l’emploi. C’est ça. Les acheteurs sont libres de sortir du mode éco et d’ajuster la luminosité de l’ensemble comme bon leur semble. Samsung a déclaré qu’il allait même inclure une section sur les préréglages d’image lors du processus de configuration initial pour sensibiliser à la situation du mode éco. Cela devrait garantir que même ceux qui n’ont aucune prouesse technique sauront changer de mode d’image pour déverrouiller toutes les capacités de l’ensemble.

