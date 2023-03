La barre des tâches pourrait être encore plus simple dans Windows 11

Microsoft serait prêt à ajouter une nouvelle fonctionnalité à la barre des tâches moderne de Windows 11, mais ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez. Alors que beaucoup d’entre nous ont voté pour des fonctionnalités telles que la possibilité de déplacer la barre des tâches vers un autre emplacement. Cependant, Microsoft prépare de nouvelles options qui rendront la barre des tâches plus « propre » ou minimaliste.

Adieu la date et l’heure dans la barre des tâches

Les dernières versions d’aperçu contiennent des références/chaînes vers une nouvelle fonction qui nous permettra de masquer les informations d’heure et de date dans le coin de la barre des tâches. Ce contrôle facultatif dans l’application des paramètres de la barre des tâches peut être activé pour supprimer les données d’horloge et les informations associées afin de rendre la barre des tâches plus propre.

Des références à deux chaînes associées : « Masquer l’horloge dans la barre des tâches » et « Masquer l’heure et la date dans la zone de notification » ont également été détectées dans les versions d’aperçu de Windows 11.

Les informations de date et d’heure sont affichées sur le côté droit de la barre des tâches, et elles ne prennent pas trop de place. Cependant, certains utilisateurs préfèrent une barre des tâches propre et utilisent des outils tiers pour supprimer ces informations.

Dans le cadre de la dernière mise à jour, Microsoft a également modernisé la zone de notification avec un nouveau code et une conception améliorée. Comme de nouvelles animations et des coins arrondis. Il est désormais possible de désactiver le menu déroulant de la zone de notification. Ce qui est bien pour ceux qui préfèrent une expérience moins encombrée sur la barre des tâches.

