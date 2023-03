One UI 5.1 arrive enfin sur le Samsung Galaxy A52 5G

One UI 5.1 est la première mise à jour majeure depuis la sortie de One UI 5. La dernière One UI 5.1 est livrée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les téléphones Galaxy. Samsung a commencé le déploiement de la mise à jour le mois dernier. Et comme toujours, les téléphones premium reçoivent la mise à jour en premier. Et maintenant, les téléphones Galaxy de milieu de gamme reçoivent également la mise à jour One UI 5.1.

Le dernier téléphone Samsung de milieu de gamme à obtenir One UI 5.1 est le Galaxy A52 5G. Le téléphone 5G a été lancé il y a exactement deux ans avec One UI 3 basé sur Android 11. Et puis l’appareil a reçu deux mises à jour majeures Android 12/One UI 4 et Android 13/One UI 5. Oui, One UI 5.1 est également basé sur Android 13 .

Le Samsung Galaxy A52 5G a rejoint la liste One UI 5.1 en commençant par les pays d’Asie. Une interface utilisateur 5.1 est publiée avec le numéro de build A526BXXU2EWB1. Et bientôt, il sera disponible dans d’autres régions et également pour le modèle standard Galaxy A52.

Le One UI 5.1 est plus qu’une mise à jour incrémentielle et pèse donc environ 1100 Mo. Avant de passer aux modifications et aux fonctionnalités, la mise à jour apporte le correctif de sécurité Android de février 2023 à l’appareil.

Venant maintenant aux nouvelles fonctionnalités, One UI 5.1 est livré avec différents widgets de batterie, change rapidement la tonalité de couleur, recherche améliorée dans la galerie, suggestions de paramètres, etc.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A52 5G, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA si vous ne l’avez pas déjà reçue. Les notifications de mise à jour OTA ne fonctionnent pas parfois ou même la notification apparaît en retard, et vous risquez de manquer la mise à jour. Assurez-vous donc de vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer. Une fois la mise à jour disponible, vous pouvez la télécharger et l’installer.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de le charger à au moins 50 %.

