Pour bloquer les centres d’appels, il suffit de dire « NON » lors d’un appel de télémarketing (en théorie)

Selon la dernière note publiée par le Privacy Guarantor, pour bloquer le télémarketing, il suffit de refuser son consentement lors de l’appel téléphonique. De cette façon, le nom et le contact de l’utilisateur doivent être supprimés des enregistrements utilisés pour le contacter.

Numéro inconnu. Accepter l’appel. Quelques secondes d’introduction puis la réponse : « Merci, je ne suis pas intéressé ». Au moins si vous êtes poli et que ce n’est pas une mauvaise journée, sinon le résultat pourrait être très différent. Le garant de la confidentialité a expliqué dans sa dernière note qu’il existe un moyen de supprimer les journaux de télémarketing, et c’est aussi assez simple. Dis juste non ».

« Si l’utilisateur dit « non » à l’appel commercial indésirable, le centre d’appels ou l’entreprise qui l’a contacté doit immédiatement constater sa volonté et radier le nom des listes utilisées pour le télémarketing ». Le Garant a précisé que l’opposition exprimée lors de l’appel téléphonique ne doit ensuite être confirmée par aucun mail, même s’il s’agit d’une demande souvent formulée par les agences.

Le cas d’Edison Energia, d’où vient le choix du Garant

La note du Garant intervient après une série de vérifications effectuées sur les activités d’Edison Energia, une société qui s’occupe de la distribution d’énergie en Italie et fait partie du groupe français Électricité de France. Contrôles au terme desquels le Garant a condamné une amende de 4 900 000 euros. Parmi les points litigieux à l’encontre d’Edison figure justement « le non-respect des demandes de ne pas recevoir d’appels téléphoniques indésirables ».

La faillite du registre des oppositions

Le 27 juillet 2022, la Fondation Ugo Bordoni, en collaboration avec le ministère du Développement économique, a lancé la possibilité d’accéder au registre des oppositions également pour les numéros mobiles. La percée aurait dû sonner le glas du télémarketing agressif, mais les résultats ne vont pas exactement dans cette direction. Comme l’a confirmé Federconsumatori, les utilisateurs qui saisissent leur numéro dans ce registre continuent de recevoir des appels.

Le registre des oppositions devrait être un outil également utilisé par les télévendeurs. Un portail à consulter régulièrement pour comprendre comment comprendre qui ne veut plus être contacté. Les limites du registre restent trois : la première est que tous les opérateurs de télémarketing ne sont pas enregistrés, la seconde est que de nombreux opérateurs travaillent depuis l’étranger et la troisième est que le registre des oppositions n’est pas valable pour ceux qui ont encore un contrat actif.