Blizzard partage les détails de la cinématique d’ouverture de Diablo IV et de la bêta ouverte

La vue d’ensemble: les fans de Diablo IV ont beaucoup à attendre car Blizzard a récemment abandonné la cinématique d’ouverture du jeu et partagé des détails sur la prochaine bêta ouverte. L’intro du jeu prépare le terrain pour l’un des jeux les plus attendus depuis des années et heureusement, les joueurs n’auront pas à attendre trop longtemps pour mettre la main dessus.

Ceux qui pré-achètent Diablo IV pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ou Windows PC recevront un accès anticipé à la bêta ouverte à partir du 17 mars et jusqu’au 19. La bêta ouverte standard débutera le week-end suivant, du 24 au 26 mars.

La bêta ouverte comprendra le prologue et l’intégralité du premier acte, y compris la première zone, Fractured Peaks. Blizzard adoptera un plafond de niveau de personnage de 25 pendant cette période, bien que les joueurs soient invités à continuer à « déchirer les démons » jusqu’à la fin de la bêta ouverte.

Ceux qui ont acheté le jeu numériquement auront automatiquement accès à la bêta ouverte le moment venu. Si vous avez un code d’accès anticipé, vous devrez suivre les instructions d’échange pour vous assurer de ne rien manquer.

Comme pour toute version bêta, les joueurs peuvent rencontrer des problèmes de performances, des pannes ou d’autres problèmes qui ont un impact sur l’expérience globale. Blizzard a déclaré qu’il évaluerait les commentaires après la bêta ouverte et apporterait les modifications nécessaires.

Dans l’intervalle, Blizzard prévoit d’héberger sa première mise à jour des développeurs de 2023 le 28 février. systèmes de forteresse et de blindage. Nous en apprendrons également plus sur la bêta ouverte, nous dit-on.

En supposant qu’il n’y ait plus de retard, Diablo IV est sur le point d’être lancé le 6 juin 2023. Les parties intéressées peuvent pré-acheter l’édition standard pour 69,99 $, l’édition de luxe pour 89,99 $ ou l’édition ultime pour 99,99 $. Les éditions de luxe et ultime incluent jusqu’à quatre jours d’accès anticipé, ce qui vous mettrait dans le jeu à partir du 2 juin.

