Meta suit l’exemple de Twitter et lance l’abonnement mensuel Blue Tick Verification pour Facebook et Instagram

Ils disent que les riches continueront de s’enrichir, n’est-ce pas ? Cette déclaration est une déclaration sur laquelle vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de discuter. Vous vous souvenez quand Apple nous a fait gagner plus d’argent en retirant les chargeurs des boîtes d’iPhone. Au moment où Apple a fait cela, d’autres fabricants ont également suivi, et cela semble soudainement normal.

Un événement similaire est ce à quoi nous assistons sur Twitter et Meta. La décision de Twitter de facturer une certaine somme d’argent chaque mois pour le badge de vérification a suscité de nombreuses critiques de la part des utilisateurs et des médias. Beaucoup ont tenté de s’opposer à l’action en menaçant de passer à différentes plateformes. Twitter est toujours allé de l’avant pour imposer des frais mensuels sur les vérifications de badge bleu et la plate-forme se porte toujours bien.

Cela semble avoir déclenché un appel au réveil pour Meta, car la société appartenant à Facebook a décidé de mettre en place des frais similaires sur les vérifications des coches.

Meta a annoncé son propre abonnement mensuel pour la vérification Blue Tick

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que la société prévoyait de proposer un plan d’abonnement pour la vérification des comptes. Les utilisateurs auront besoin d’une pièce d’identité émise par le gouvernement pour obtenir une coche bleue vérifiée sur Facebook et Instagram. Il a également déclaré que les comptes vérifiés auront un accès direct au support client.

Cette vérification est surnommée « Meta Verified » et coûtera 11,99 $ par mois pour les abonnés qui achètent sur le Web. Pour ceux qui achètent via Facebook ou Instagram sur la plate-forme iOS, ils paieront 14,99 $ en raison de la commission de 30 % d’Apple.

Quand la méta-vérification sera-t-elle déployée ?

Meta Verified ne commencera pas à être déployé immédiatement auprès des utilisateurs mondiaux. Meta commencera cette semaine avec Facebook dans des régions comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, puis s’étendra progressivement à d’autres parties du monde.

Dans l’annonce, Zuckerberg a déclaré que la nouvelle vérification vise à améliorer l’authenticité. Ce qui rend la vérification de Meta un peu différente de celle de Twitter, c’est que Meta a besoin d’un identifiant gouvernemental pour vérifier.