L’utilisation de ChatGPT est désormais une infraction punissable

Depuis sa grande entrée sur Internet en novembre de l’année dernière, ChatGPT est un phénomène. Cet outil d’IA générative est bon pour rédiger des articles, faire ses devoirs et aider partout où un étudiant a besoin d’aide. Alors que beaucoup de gens louent ChatGPT, il reste une menace pour les universitaires. De plus en plus d’universités dans le monde interdisent désormais l’utilisation de ChatGPT. Certains en font même un délit punissable, au même titre que le plagiat. Ainsi, toute sanction pouvant être obtenue pour plagiat est ce que les utilisateurs de ChatGPT recevront. L’Université de Hong Kong est la dernière à rejoindre la liste sans cesse croissante d’universités interdisant ChatGPT.

L’université interdit expressément aux enseignants et aux étudiants d’utiliser ChatGPT à des fins d’enseignement. Il indique également qu’il est illégal d’utiliser cet outil d’IA et que la sanction sera la même que pour les délits de plagiat. L’Université de Hong Kong est également devenue la première université en Chine à interdire explicitement ChatGPT. Plus précisément, He Liren, le vice-président de l’Université de Hong Kong qui est en charge du travail d’enseignement, stipule ce qui suit dans une lettre interne envoyée aux enseignants et aux étudiants :

Interdire l’utilisation de ChatGPT ou d’autres outils d’IA en classe, dans les devoirs et autres évaluations

Si l’étudiant n’obtient pas l’autorisation écrite de l’enseignant du cours lors de son utilisation, cela sera considéré comme une prise d’œuvres d’autrui, impliquant une tromperie. Cela indique simplement qu’il sera traité comme du plagiat.

Les étudiants universitaires de Hong Kong qui utilisent ChatGPT pour effectuer des devoirs de mathématiques, de code, de composition et de thèse en un seul arrêt expriment probablement déjà leur chagrin avec la tête qui tourne.

Quand ne pas utiliser ChatGPT

Les étudiants ne peuvent pas utiliser le texte ChatGPT pour remplacer une partie ou l’intégralité d’un devoir. Auparavant, Zhang Xiang, le président de l’Université de Hong Kong, avait déjà tenu des propos importants. Il affirme que l’université favorisera le développement de l’IA et de la science des données. Cependant, il sera confronté à des problèmes d’IA.

« Le défi pour nous est de savoir comment distinguer le travail de mi-session d’un étudiant, qu’il soit fait par lui-même ou par l’IA »

Si un étudiant est soupçonné d’utiliser des outils d’IA tels que ChatGPT pour effectuer des devoirs, les enseignants peuvent demander aux étudiants de présenter des articles ou des travaux pertinents. Les enseignants peuvent également mettre en place des examens oraux, augmenter les examens en classe et d’autres mesures à tester. L’e-mail mentionne également que l’école ne prend pour l’instant qu’une mesure à court terme. En effet, il faudra beaucoup de temps pour envisager d’intégrer des outils d’IA dans l’apprentissage et l’enseignement. Il Liren a souligné dans l’e-mail que l’école reconnaît l’importance de l’IA. Il prévoit également d’organiser un débat sur le campus pour inviter les enseignants et les étudiants à en discuter. Sur la base de l’efficacité de réponse de ChatGPT, certains étudiants affirment qu’il est vraiment pratique de l’utiliser pour trouver des informations.

90% des élèves l’utilisent pour les devoirs

Les inquiétudes de l’Université de Hong Kong sont légitimes. Sur la base de l’instabilité du contenu généré par ChatGPT, certains enseignants ont déclaré que ChatGPT ne pouvait pas terminer les devoirs de haut niveau. Cependant, certains étudiants ont quand même pris le risque de citer la source des articles de ChatGPT.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Selon une enquête menée auprès de 1 000 étudiants de plus de 18 ans aux États-Unis, jusqu’à 89 % des personnes interrogées ont admis utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs. Le compte rendu officiel du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste a également cité un cas réel dans lequel un étudiant de deuxième année a saisi une question de seulement 20 mots et a généré un document de cours de plus de 1 200 mots avec l’aide de ChatGPT.

Plusieurs universités ont interdit ChatGPT

Divers phénomènes ont déjà semé la polémique et la panique dans le secteur de l’éducation, et l’Université de Hong Kong n’est plus parmi les premières à agir. De nombreuses universités et systèmes éducatifs dans de nombreux pays ont déjà interdit aux étudiants d’utiliser ChatGPT.

Dès le début du mois de décembre de l’année dernière, le district scolaire unifié de Los Angeles a suspendu son accès au site Web ChatGPT. Depuis janvier, de nombreuses écoles ont interdit ChatGPT, y compris, mais sans s’y limiter, les écoles publiques de New York, les meilleures universités françaises en sciences, certaines universités en Australie, etc.

Toutes les écoles mentionnées ci-dessus ont tellement « peur » de ChatGPT. Les raisons de l’interdiction sont toutes liées au « plagiat et à la fraude ».

La porte-parole du département de l’Éducation de NYC, Jenna Lyle, a déclaré dans un communiqué :

ChatGPT peut avoir un impact négatif sur l’apprentissage des élèves, et il n’y a aucune garantie de la sécurité et de l’exactitude du contenu qu’il produit ; Bien qu’il puisse fournir des réponses rapides et faciles, il ne développe pas la pensée critique et les compétences de résolution de problèmes des élèves.

La « résistance » de la communauté académique à ChatGPT ne se limite pas aux écoles. De nombreuses revues ont également montré des idées similaires. Nature a publié un article début décembre de l’année dernière. L’article s’inquiète du fait que ChatGPT soit réduit à un outil permettant aux étudiants de rédiger des essais. Un certain nombre de revues C de l’industrie chinoise ont déclaré qu’elles n’accepteraient pas les articles signés individuellement ou conjointement par ChatGPT et d’autres LLM. Ceux qui dissimulent l’utilisation de ChatGPT seront rejetés ou retirés.

ChatGPT est autant aimé que méprisé

Bien sûr, tout le monde n’est pas opposé à l’ajout de ChatGPT au processus d’achèvement des devoirs. Bhaskar Vira, vice-président de l’éducation à l’Université de Cambridge, a déclaré sa position dans une interview avec le journal de l’école. À ses yeux, l’IA est un outil que les gens peuvent utiliser. Il n’est pas sage pour l’université de désactiver les outils d’IA tels que ChatGPT.

Selon lui, « le blocage vaut mieux que la rareté », et les écoles devraient faire des ajustements. Ils doivent ajuster le processus d’enseignement et d’test pour s’assurer que les étudiants maintiennent l’intégrité académique lorsqu’ils utilisent des outils similaires. Il y a même des enseignants qui partagent les mêmes idées que les élèves qui utilisent des outils d’IA.

Le célèbre philosophe d’Internet Slavoj Zizek est très optimiste pour aider tout le monde à utiliser divers outils d’IA, et a déclaré avec enthousiasme : ne le désactivez pas !