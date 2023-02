10 cas d’utilisation intéressants de ChatGPT que vous ne connaissiez pas !

L’intelligence artificielle est devenue un sujet de plus en plus populaire ces dernières années, car ses capacités se sont étendues à de nouveaux domaines de notre vie quotidienne. L’IA générative d’OpenAI, ChatGPT, est un exemple de la façon dont l’IA fait des progrès significatifs dans divers domaines, au point qu’elle a même maintenant une version payante. Cependant, ce qui est encore plus impressionnant, c’est le fait que ChatGPT est accessible à tous gratuitement.

Le domaine de l’intelligence artificielle a progressé à pas de géant ces dernières années, et les dernières technologies nous ont permis d’utiliser l’IA dans nos activités quotidiennes. L’un des exemples les plus notables de cela est ChatGPT, une IA générative OpenAI qui fait des progrès significatifs. Il existe de nombreuses actions dont nous pouvons tirer parti avec ChatGPT, qui sont facilement accessibles depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile en ouvrant simplement le site Web dans un navigateur mobile. Dans cet article, nous allons explorer dix de ces actions et comment elles peuvent être utiles dans notre vie quotidienne.

Dans cet article, nous allons explorer dix actions que vous pouvez demander à ChatGPT d’effectuer pour vous, le tout dans le confort de votre navigateur mobile. De la cuisine au fitness, de la musique aux voyages, des discours à la gestion des tâches, ChatGPT est un outil d’IA polyvalent qui peut faciliter de nombreux aspects de notre vie.

10 utilisations étonnantes de ChatGPT que vous ne connaissez pas !

1. Inspiration culinaire et conseils de recettes :

Que vous soyez un cuisinier expérimenté ou un débutant, tout le monde a parfois besoin d’inspiration. ChatGPT peut non seulement suggérer des recettes auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé auparavant, mais aussi vous guider lorsque vous avez des ingrédients limités. De plus, vous pouvez demander à ChatGPT de fournir des recettes qui utilisent des ingrédients spécifiques et peuvent être préparées dans un certain laps de temps, ce qui le rend parfait pour les personnes pressées.

2. Plans de formation personnalisés

Alors qu’un entraîneur personnel peut être plus approprié pour ceux qui recherchent des plans d’entraînement avancés et personnalisés, ChatGPT peut être un excellent point de départ pour ceux qui découvrent un certain sport ou qui se sentent perdus dans leur parcours de remise en forme. Avec vos informations fournies, ChatGPT peut créer une routine d’exercice complète pour vous.

3. Résoudre des problèmes mathématiques complexes

Bien que les calculatrices puissent gérer des opérations mathématiques de base telles que l’addition et la soustraction, la capacité unique de ChatGPT est de résoudre des problèmes complexes que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne. Que vous soyez étudiant ou adulte, ChatGPT peut vous aider à trouver une solution à des problèmes difficiles.

4. Découverte musicale et recommandations

Si vous cherchez à découvrir de nouvelles musiques, ChatGPT peut vous suggérer de superbes chansons que vous n’avez peut-être jamais entendues auparavant. Vous pouvez même filtrer les recommandations par genre, artiste ou période de lancement.

5. Recommandations de films et d’émissions de télévision

Choisir le film ou l’émission de télévision à regarder peut être écrasant, mais ChatGPT peut fournir des recommandations basées sur un genre, un réalisateur ou un acteur spécifique. Vous pouvez même demander à ChatGPT de classer le contenu auquel un certain acteur a participé du meilleur au pire.

6. Résumer des textes longs avec ChatGPT

Résumer de longs textes est une excellente option. Vous pouvez copier et coller un long article ou document et demander à ChatGPT de le résumer pour vous en un certain nombre de mots. Plus vous autorisez de mots, plus le résumé sera détaillé.

7. Guides de voyage de la ville

Si vous visitez une nouvelle ville pour la première fois, ChatGPT peut vous aider à trouver les meilleurs endroits à visiter et même vous fournir des informations sur les meilleurs moments pour les voir. Cela peut vous aider à planifier votre itinéraire et à tirer le meilleur parti de votre séjour en ville.

8. Rédaction de discours personnalisée

Parler en public peut être éprouvant pour les nerfs, mais avec ChatGPT, vous pouvez générer un discours personnalisé pour toute occasion. Vous devez simplement fournir à ChatGPT certaines données clés et les informations que vous souhaitez inclure dans le discours, et ChatGPT s’occupera du reste.

9. Génération de tweets Pour les créateurs de contenu

Qui s’appuie sur les réseaux sociaux Twitter, ChatGPT peut générer des tweets sur n’importe quel sujet et même ajouter des emojis et des hashtags pour les rendre plus engageants et partageables.

10. Gestion et organisation des tâches

ChatGPT peut vous aider à gérer vos tâches et à organiser votre emploi du temps. Vous pouvez fournir à ChatGPT des détails sur la durée de chaque tâche. Et il proposera un certain ordre pour les compléter. Cela peut vous aider à rester sur la bonne voie et à accomplir plus en moins de temps.

Bonus : traduction de texte

L’une des excellentes options de ChatGPT est la traduction. Lorsque vous voyagez dans un pays étranger dont nous ne parlons pas la langue, des outils adaptés sont disponibles, mais nous pouvons également demander à ChatGPT des définitions et des traductions littérales dans n’importe quelle langue.

Verdict:

ChatGPT, le chatbot IA d’OpenAI, possède un large éventail de points forts qui en font un outil précieux dans divers aspects de nos vies. L’une de ses principales forces est sa capacité à traiter le langage naturel et à générer des réponses de type humain à une variété de requêtes. Il peut fournir une assistance pour une variété de tâches telles que la cuisine, l’entraînement physique, la traduction, la recherche de nouvelles musiques et de nouveaux films, la synthèse de textes, la fourniture de recommandations de voyage, la génération de discours, la création de tweets et l’organisation de notre agenda et de nos tâches. La force de ChatGPT réside dans sa capacité à proposer des recommandations personnalisées en fonction de paramètres spécifiques. Ce qui en fait un outil idéal pour les personnes qui ont besoin d’aide dans divers domaines. En conclusion, les actions gratuites de ChatGPT nous offrent de nombreuses façons de rendre notre vie quotidienne plus gérable et efficace. Son potentiel d’amélioration continue et d’innovation promet également d’étendre encore plus ses capacités et son utilité.