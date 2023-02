Le nouveau clavier mécanique sans fil Logitech est en vente pour 150 $

Les claviers mécaniques Logitech sont populaires pour les jeux et l’utilisation quotidienne. Comme d’habitude, la marque s’occupe d’aider ses clients à obtenir la meilleure expérience de jeu ou de frappe. Cette fois, nous avons rencontré une autre sensation de la part de l’entreprise. Le clavier Logitech MX Mechanical Full Size Wireless était sur le marché l’année dernière.

Ce clavier sans fil Logitech a été largement adopté dans les configurations Mac. Vous voudrez sûrement utiliser cette pièce technologique pour améliorer la configuration de votre PC. La série Logitech MX est sortie l’année dernière.

Amazon réduit le prix du clavier mécanique Logitech :

La boutique en ligne propose le clavier sans fil Logitech à prix réduit. Vous pouvez acheter ce clavier à 149,99 $, soit près de 20 $ de moins que son prix réel. Plus important encore, Amazon propose des clics avec ces claviers mécaniques. Sans oublier que cette sensation Logitech a fait son entrée sur le marché l’été dernier. On ne peut donc pas s’attendre à des baisses de prix à ce niveau.

Mais nous voici avec la meilleure remise sur ce modèle jusqu’à ce jour. Le clavier Logitech MX Mechanical Full Size Wireless coûte 5 $ de moins que la version à Switch tactile, mais il vous fait quand même économiser quelques dollars. De plus, la société utilise depuis un certain temps des commutateurs mécaniques dans sa célèbre série MX pour offrir à ses clients la meilleure expérience de frappe. Le clavier a une nouvelle disposition complète, comme l’introduction de commutateurs mécaniques rétroéclairés.

De plus, ces commutateurs ont un support natif pour PC et Mac. Ces claviers Logitech sans fil sont livrés avec un support Bluetooth. En dehors de cela, il existe un port USB Logi Bolt pour aider les utilisateurs au cas où la connectivité sans fil ne fonctionnerait pas. De plus, vous pouvez utiliser plusieurs appareils en même temps avec ces fonctionnalités.

Autres périphériques Logitech pour appareils macOS :

Si vous envisagez des accessoires MX uniquement pour les appareils macOS, la souris Logitech MX Master 3S est une excellente option. La souris macOS à 100 $ est meilleure que sa version précédente. La souris a des commutateurs silencieux, un design (form factor) ergonomique populaire et un capteur 8000 DPI. C’est un package fantastique si nous le considérons avec le clavier de jeu Logitech. Le clavier et la souris mécaniques Logitech sont la meilleure offre à saisir si vous souhaitez mettre à niveau la configuration de votre Mac ou de votre PC.