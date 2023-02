Ghostwriter est un compagnon d’écriture créative IA vivant dans une machine à écrire

Ordre inverse : la révolution de l’intelligence artificielle est en bonne voie, mais ce que beaucoup avaient anticipé ne se joue pas. Plutôt que de cibler d’abord les cols bleus avant de passer aux cols blancs et enfin aux créatifs, l’IA va dans l’ordre inverse en commençant son assaut sur la foule créative.

Conformément aux dernières tendances, le designer et artiste Arvind Sanjeev a développé Ghostwriter. Cet assistant d’écriture sans prétention est basé sur une machine à écrire Brother vintage, mais ses composants internes ont été remplacés par du hardware moderne, notamment un Arduino qui lit les invites d’un utilisateur aux côtés d’un Raspberry Pi qui exploite le modèle de langage GPT-3 d’OpenAI.

L’un des plus grands défis techniques auxquels Sanjeev a dû faire face était de lire les touches de la machine à écrire. « J’ai passé beaucoup de temps à décoder la matrice du clavier composée de huit lignes de balayage et de huit lignes de signal », a-t-il déclaré. « J’ai appuyé sur chaque touche, lu ses lignes de balayage de signal déclenchées, puis l’ai mappée à la touche correspondante. »

J’ai démonté ma vieille machine à écrire et je l’ai alimentée en utilisant @OpenAI GPT-3. Rencontrez : Ghostwriter, un #IA compagnon d’écriture créative qui vous permet de co-écrire des histoires sur papier avec #Intelligence artificielle ‘ + -. pic.twitter.com/t8rP9AW51q – Arvind Sanjeev (@ArvindSanjeev) 1 décembre 2022

Appuyez simplement sur la touche de retour et regardez la réponse générée par l’IA prendre vie sur papier. Sanjeev a même intégré une paire de potentiomètres et un écran OLED pour contrôler le niveau de créativité et la durée de réponse de l’IA.

Le designer a déclaré qu’il voulait que les gens se sentent à l’aise de jouer avec la création. Il est allé avec une machine à écrire, un artefact de confiance de notre passé lorsque la technologie était plus physique et soucieuse de la vie des gens. « Les gens font confiance aux machines à écrire », a déclaré Sanjeev, car ils savent que leur seul but est de créer des histoires sur papier.

« C’est contraire à la technologie d’aujourd’hui, des boîtes noires qui tentent de propager des modèles commerciaux contraires à l’éthique basés sur l’économie de l’attention », a ajouté Sanjeev.

L’idée derrière Ghostwriter est de permettre aux utilisateurs de co-créer consciemment avec l’IA à un rythme plus lent, ce qui met davantage l’accent sur la compréhension des nuances de l’IA. En effet, « converser » avec un doigt à l’aide d’encre et de papier est beaucoup plus personnel que d’interagir avec un modèle de chat sur un écran numérique.

La réponse à Ghostwriter a été écrasante, incitant Sanjeev à alimenter la machine à histoire boutonnée avec toutes sortes d’invites d’écriture créative. Inutile de dire que la sortie ne déçoit pas. Qui ne veut pas lire un « poème acclamé par la critique sur le caca dans les toilettes » ou une critique détaillée d’un nouvel appareil de téléportation ?

On ne sait pas si Sanjeev prévoit de rendre les schémas de Ghostwriter disponibles en ligne pour que d’autres puissent les essayer.



