iOS 16.4 étend la prise en charge de la 5G à de nouvelles régions, ainsi qu’aux utilisateurs de Google Fi

Apple a publié hier la première version bêta d’iOS 16.4 avec une tonne de nouvelles fonctionnalités et de changements. Parallèlement à ce que nous avons signalé hier, iOS 16.4 étend également la connectivité 5G à d’autres utilisateurs, y compris la prise en charge de Google Fi pour la première fois.

Comment iOS 16.4 étend la prise en charge de la 5G

Selon rapports à travers réseaux sociaux, iOS 16.4 permet pour la première fois la prise en charge de la 5G en Turquie ainsi qu’à Macao. Cela vient après que la sortie d’iOS 16.2 en décembre a permis la prise en charge de la 5G en Inde, l’une des extensions les plus notables à ce jour.

En plus d’activer la 5G à Macao et en Turquie, iOS 16.4 permet également apparemment la prise en charge de la 5G pour les utilisateurs de Google Fi pour la première fois. Comme l’ont rapporté nos collègues de 9to5Googe, des options pour activer la 5G apparaissent désormais dans l’application Paramètres sur iPhone pour les utilisateurs exécutant iOS 16.4. Ces options se trouvent dans le menu « Voix et données » de l’application Paramètres. »

Google n’a pas encore commenté iOS 16.4 permettant la prise en charge de la 5G pour les utilisateurs de Fi, il est donc possible qu’il s’agisse d’une erreur ou que la fonctionnalité soit retirée avant que iOS 16.4 ne soit disponible publiquement.

Une autre mise à niveau vers la 5G incluse dans iOS 16.4 est la prise en charge de la 5G autonome, comme Netcost-security.fr l’a signalé pour la première fois hier. Cette fonctionnalité n’est actuellement proposée que par T-Mobile aux États-Unis et peut offrir des vitesses allant jusqu’à 3 Gbps. Seuls les téléphones phares de Samsung prenaient en charge la fonctionnalité lors de son lancement en novembre, mais iOS 16.4 semble également l’étendre aux iPhones.

iOS 16.4 apporte un tas d’autres nouvelles fonctionnalités et modifications. Comme nous l’avons récapitulé dans notre tour d’horizon complet, il y a de nouveaux emoji, des changements dans l’inscription aux tests bêta, des aperçus des risques des messages Mastodon dans Messages, et plus encore.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :