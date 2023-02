Qu’est-ce que le norovirus et comment se transmet le virus intestinal: symptômes chez les adultes et les enfants

Les norovirus sont parmi les principales causes de gastro-entérite, qui se manifeste par des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales. C’est ainsi que l’infection virale intestinale est transmise et traitée.

Reconstruction 3D d’un norovirus. Crédit : NIAID

Parmi les principales causes de gastro-entérite figurent les infections à Norovirus, un genre de virus à ARN simple brin identifié pour la première fois au début des années 1970. Le nom est lié à une ville de l’Ohio, Norwalk, où, en 1968, une importante épidémie de l’agent pathogène qui n’a pas encore été isolée s’est déclarée. L’une des souches s’appelle le virus de Norwalk. Comme spécifié par l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) et par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, les norovirus sont extrêmement contagieux – très peu de particules virales suffisent à déclencher l’infection – et ils sont transmis à la fois par les aérosols et par les voies fécales-orales. itinéraire. Ce n’est pas un hasard si les aliments et l’eau contaminés sont parmi les principaux moteurs des événements épidémiques, qui affectent principalement des environnements limités tels que les bateaux de croisière, les maisons de retraite et les écoles. Une importante épidémie s’est déclarée en février 2023 dans une école élémentaire de Castenaso, dans la province de Bologne, avec 170 élèves et enseignants touchés par l’agent pathogène. Parmi les symptômes les plus courants figurent les vomissements, la diarrhée et les douleurs abdominales, similaires à ceux des gastro-entérites d’autres origines. Heureusement, ils se résolvent rapidement. Voici ce que vous devez savoir sur les infections à Norovirus.

Comment l’infection se produit et comment Norovirus est transmis

Les norovirus se transmettent à la fois par contact humain et par interaction avec des aliments, de l’eau et des surfaces contaminés. Comme le précise l’ISS, 10 particules virales suffisent pour provoquer une infection, un chiffre qui souligne l’extrême contagiosité de ce genre de virus. La transmission entre individus peut se produire via des aérosols – tels que ceux générés par une personne séropositive qui vomit ou en tirant la chasse d’eau – et par la voie féco-orale, mais la cause principale derrière des flambées épidémiques importantes est normalement due à la contamination de l’eau et des aliments. L’ISS précise que la plupart des cas proviennent de ces deux sources. Le virus, par exemple, peut contaminer un réservoir d’eau ou une chaîne de distribution alimentaire et infecter tous ses utilisateurs. Parmi les aliments les plus à risque figurent les fruits de mer, les fruits et légumes crus, les épices et les aliments froids en général. Les épidémies peuvent survenir tout au long de l’année, mais la plupart d’entre elles sont concentrées pendant les saisons froides, comme l’indiquent les Manuels MSD. De plus, on sait que le froid favorise l’agression par des agents pathogènes, tant pour des raisons logistiques (on passe plus de temps à l’intérieur et avec d’autres personnes) que pour des raisons biologiques et immunitaires, liées aux basses températures.

Norovirus au microscope électronique. Crédit : NIAID

Quels sont les symptômes de la grippe intestinale

La période d’incubation, c’est-à-dire la fenêtre de temps entre l’exposition au Norovirus et l’apparition des premiers symptômes, n’est que de 12 à 48 heures. Parmi eux, les plus caractéristiques sont les vomissements, les diarrhées aqueuses et les crampes abdominales, c’est-à-dire celles des gastro-entérites importantes. Les vomissements sont généralement prédominants chez les nourrissons, tandis que la diarrhée sans effusion de sang est fréquente chez les adultes. Une légère fièvre, des maux de tête (céphalées) et des courbatures (myalgies) peuvent également apparaître. Les symptômes disparaissent généralement en 1 à 3 jours. Parmi les complications potentielles les plus importantes figure la déshydratation, en particulier chez les enfants, les personnes âgées et les sujets fragiles souffrant de troubles métaboliques et cardiovasculaires, comme l’indique l’Istituto Superiore di Sanità.

Que faire si vous êtes infecté par Norovirus

Normalement, une infection à Norovirus guérit spontanément en une soixantaine d’heures, il suffit donc de rester à la maison et de se reposer, en faisant attention aux liquides, en se soutenant également avec des bouillons et des solutions si nécessaire. Dans certains cas, cependant, la gastro-entérite peut être si grave qu’elle nécessite une hospitalisation (dans le cas des Bolonais, personne ne s’est retrouvé à l’hôpital). Il n’existe pas de traitement spécifique contre l’infection par cet agent pathogène, mais seule une thérapie de soutien (avec des liquides et des électrolytes) et en cas de déshydratation sévère des médicaments spécifiques, tels que des antiémétiques et des antidiarrhéiques, peuvent intervenir. Les manuels MSD soulignent que les médicaments contre la diarrhée ne doivent être administrés qu’aux patients adultes (âgés de plus de 18 ans) et seulement après avoir confirmé qu’il n’y a pas de sang dans la diarrhée. Ces médicaments, expliquent les experts, peuvent en fait aggraver l’état des patients atteints d’infections bactériennes causées par Clostridioides difficile ou Escherichia coli. Naturellement, les personnes infectées doivent se reposer, se laver soigneusement les mains et ne pas rester en contact avec les aliments partagés jusqu’à 72 heures après la guérison. Il n’y a pas de vaccin pour prévenir l’infection à Norovirus, de plus l’immunité résultant d’une infection naturelle est de courte durée, donc vous pouvez être infecté encore et encore.

