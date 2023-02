Les propriétaires de Galaxy Z Fold 3 se plaignent que les écrans se fissurent sans raison, tout comme les garanties expirent

En bref: les téléphones pliables Galaxy Z Fold de Samsung ont parcouru un long chemin depuis la première itération de l’appareil, en particulier l’excellent Z Fold 4. Mais un nombre important de propriétaires de la génération précédente Z Fold 3 signalent des fissures, des lignes et des morts pixels apparaissant sur l’écran pliant sans raison apparente, et de nombreux appareils ne sont plus sous garantie.

Les forums communautaires de Samsung, Twitter et Reddit, regorgent d’histoires d’utilisateurs rencontrant des problèmes avec l’écran du Galaxy Z Fold 3, allant de fissures se formant sans raison apparente à d’épaisses lignes noires apparaissant dans le pli et devenant lentement plus proéminentes. Pratiquement tous les utilisateurs disent que ces problèmes n’ont pas été causés par des chutes accidentelles, des dommages par impact ou une lourdeur.

Crédit : u/Snoo_23916

Sorti en août 2021, Samsung a déclaré que le Galaxy Z Fold 3 pourrait être plié 200 000 fois, ce qui équivaut à 100 plis par jour pendant cinq ans. Mais de nombreux propriétaires affirment que cela est loin d’être exact. PhoneArena note qu’un Redditor, qui prétend n’avoir ouvert le téléphone qu’environ 2 à 3 fois par semaine, a déclaré que son combiné s’était fissuré le long du pli central après 15 mois de possession prudente. Un autre qui a subi le même problème a déclaré que Samsung avait demandé 800 $ pour une réparation hors garantie.

Même les téléphones qui se brisent pendant leur période de garantie pourraient finir par coûter cher aux utilisateurs si Samsung décide que ce n’est pas le résultat de défauts logiciels ou matériels. Une personne a déclaré que son Fold 3 avait développé une fissure dans le pli après seulement trois mois, mais Samsung demande 700 $ pour le réparer car la société prétend avoir trouvé un point d’impact et des pixels morts causés par une chute, ce que le propriétaire insiste sur le fait qu’il ne s’est jamais produit.

A éviter???????? @SamsungFR@Samsung PLIAGE EN Z 3

seulement 5 mois et l’écran commence à se fissurer lentement, dans le pli après ouverture et fermeture, pas bon pour un téléphone destiné à se plier !!

Les deux @EE & @Samsung n’aident pas un simple problème de garantie ici,

Service de merde et tentative de facturation pic.twitter.com/OI3rooCulF – DC MONDE (@_DCWorld) 3 mai 2022

Les premiers critiques ont découvert des problèmes d’écran dans le Galaxy Fold d’origine avant son lancement, ce qui a obligé Samsung à retarder la sortie de plusieurs mois. Alors que les pliables sont beaucoup plus durables de nos jours, les appareils pliables restent plus délicats que les combinés standard. Mais aucun appareil qui coûte près de 2 000 $ au lancement ne devrait se casser sans raison environ un an après l’achat.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :