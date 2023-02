Le cannabis CBD inhibe le métabolisme de la nicotine : une aide possible pour arrêter de fumer

Des chercheurs américains ont montré que le cannabidiol, l’un des principes actifs du cannabis, inhibe le métabolisme de la nicotine. Il pourrait être utilisé pour réduire la dépendance au tabac et aider à arrêter.

L’un des principes actifs du cannabis, le cannabidiol (CBD), est capable d’inhiber efficacement le métabolisme de la nicotine. Cela indique qu’il pourrait être utilisé pour lutter contre la dépendance au tabac et ainsi aider les gens à arrêter de fumer et autres. Si tratterebbe di una svolta epocale per la salute pubblica, considerando che fumare tabacco rappresenta la principale causa di morte prevenibile al mondo, a causa dello stretto legame con patologie potenzialmente mortali come cancro, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), enfisema, malattie cardiovascolari e altro encore.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences de l’Université d’État de Washington, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences de la santé publique, a déterminé que le cannabidiol inhibe le métabolisme de la nicotine. Médecine. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Philip Lazarus, professeur au Département des sciences pharmaceutiques de l’Université de Spokane, sont parvenus à leurs conclusions après avoir effectué des tests de laboratoire spécifiques.

Plus précisément, ils ont testé les effets du CBD et de son principal métabolite (7-hydroxycannabidiol ou 7-OH-CBD) sur le tissu hépatique humain et sur des cellules génétiquement modifiées appelées HEK293, qui surexpriment certaines enzymes liées au métabolisme. Des études antérieures avaient montré que le cannabidiol et son métabolite (c’est-à-dire le composé dans lequel il est converti dans notre corps) sont capables d’inhiber efficacement diverses enzymes, telles que celles du cytochrome P450 (CYP) et de l’UDP glucuronosyltransférase (UGT). Dans la nouvelle étude, le professeur Lazarus et ses collègues ont voulu tester cette capacité avec des enzymes liées à la nicotine.

Après avoir exposé les cellules hépatiques et HEK293 au cannabidiol et au 7-OH-CBD, les chercheurs ont observé que la substance active et le métabolite étaient capables d’inhiber efficacement plusieurs enzymes liées au métabolisme de la nicotine, notamment le CYP2A6, qui est celui principalement impliqué dans ce mécanisme biologique. De très faibles concentrations des deux composés suffisent à réduire l’activité métabolique de la nicotine de 50 %. Considérant que 70% de la nicotine est métabolisée grâce au CYP2A6, comme l’expliquent les scientifiques dans un communiqué de presse, l’utilisation des deux composés pourrait avoir un impact très fort pour contrer la dépendance au tabac et aider les fumeurs à arrêter.

Un ralentissement significatif du métabolisme de la nicotine pourrait freiner l’envie de fumer une cigarette après l’autre et réduire l’exposition aux multiples composés cancérigènes/nocifs associés à la combustion. Cela pourrait aider les fumeurs à arrêter, comme le pendentif « SmokeMon » développé par des scientifiques de la Northwestern University de Chicago. « L’objectif est de réduire les dommages causés par le tabagisme, qui ne proviennent pas de la nicotine elle-même, mais de tous les agents cancérigènes et autres produits chimiques présents dans la fumée de tabac », a déclaré le professeur Lazarus. « Si nous pouvons minimiser ces dommages, ce serait une bonne chose pour la santé humaine », a ajouté l’expert.

L’efficacité du CBD n’a été constatée qu’en laboratoire et il faudra confirmer son effet sur l’homme. Les scientifiques prévoient déjà des essais cliniques ad hoc pour évaluer les taux de nicotine dans le sang chez des volontaires ayant pris du cannabidiol ou un placebo. Les détails de la recherche « Inhibition of Nicotine Metabolism by Cannabidiol (CBD) and 7-Hydroxycannabidiol (7-OH-CBD) » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Chemical Research in Toxicology.

