PlayStation VR 2 est mitigé avec des critiques positives

Par The Verge le 16 février 2023



70

J’espère que quelqu’un finira par le faire fonctionner, de la même manière que le PSVR a été modifié pour fonctionner sur PC. Ce serait bien mieux si Sony le soutenait officiellement, en particulier avec sa récente poussée PlayStation PC. Le support officiel n’est tout simplement pas encore là, et rien n’indique que Sony le fera un jour.

Par IGN le 16 février 2023



90

Son écran OLED 4K HDR et ses contrôleurs Sense parfaitement tactiles sont l’amélioration la plus évidente, mais de nombreux changements de qualité de vie et la puissance brute de la PS5 établissent une nouvelle norme pour la façon dont les jeux VR doivent jouer et se sentir sur console. L’inconvénient est que, comme toute nouvelle plate-forme, sa gamme de lancement mince fait de son manque de rétrocompatibilité avec les jeux PSVR originaux un problème important, mais qui ne fera que s’améliorer à mesure que Sony et d’autres développeurs déploient de nouveaux jeux qui tirent parti de l’unique PSVR2. caractéristiques.

Par GamesRadar le 16 février 2023



90

PSVR 2 est une excellente plate-forme de jeu VR qui a tellement de potentiel. Bien que son prix puisse sembler élevé pour un accessoire de console, il se justifie bien plus que cela, avec des fonctionnalités que même les meilleurs casques VR du marché ont du mal à intégrer. Les contrôleurs vous ancrent dans chaque expérience, le suivi spatial est excellent , et pouvoir lire du contenu non VR sur le magnifique écran du PSVR 2 est un véritable atout. Le bandeau peut sembler un peu bon marché, mais si Sony le supporte correctement dans les années à venir, c’est une recommandation facile.

Par Mashable le 16 février 2023



85

Le tout dernier casque VR pour console de Sony est une énorme amélioration par rapport à l’original, mais les vétérans de la réalité virtuelle devront attendre de véritables nouvelles expériences.

Par TrustedReviews le 16 février 2023



80

La PlayStation VR 2 possède toutes les caractéristiques requises pour offrir des expériences merveilleusement immersives, mais dépendra des futurs jeux PlayStation propriétaires afin d’être une alternative valable à la série Meta Quest plus abordable.

Par cnet le 16 février 2023



80

De nombreux facteurs suggèrent que vous pourriez, et peut-être devriez-vous, attendre le PSVR 2. Le prix est élevé ; à 550 $, c’est plus que la PS5 seule, donc le coût total de 1 050 $ pour les deux composants sans aucun jeu en fait une proposition folle par rapport à une Quest 2. La Quest 2 a plusieurs années (et un nouveau modèle de celui-ci arrive cette année également), mais à 400 $ avec une poignée d’applications gratuites à explorer (et sans fil également), c’est une proposition beaucoup plus attrayante pour les explorateurs occasionnels ou sociaux de réalité virtuelle.

Par TechRadar le 16 février 2023



90

Sony a cloué la réalité virtuelle lors de son deuxième essai avec le PSVR 2. Oui, c’est un équipement coûteux. Mais celui qui place la barre haute pour les futurs casques de réalité virtuelle basés sur console, et est également plus abordable que les kits PC VR tout aussi puissants. Le PSVR 2 est une expérience qui vaudra bien votre argent durement gagné, d’autant plus que de plus en plus de jeux exclusifs arrivent.

Par tsa le 16 février 2023



90

PlayStation VR 2 ramène la plate-forme de réalité virtuelle de Sony à la pointe de la technologie. Avec la PS5 qui l’alimente, le PSVR 2 peut offrir des visuels époustouflants, tandis que les contrôleurs Sense rendent le contrôle total des mouvements et les interactions standard, et nous avons quelques premières vitrines pour le système dans son ensemble.

Par PCMag le 16 février 2023



90

La PlayStation VR2 est une mise à niveau complète qui surpasse son prédécesseur en termes de graphisme, de son et de technologie de suivi, ce qui en fait un casque incontournable pour les propriétaires de PS5 intéressés par la réalité virtuelle.

Par Engadget le 16 février 2023



84

Si vous êtes un propriétaire de PS5 et que vous mourez d’envie de voir ce que les passionnés de PC VR ont apprécié ces dernières années, le PSVR2 est exactement ce que vous attendiez. Tout le monde devrait rester assis jusqu’à ce que le prix baisse et que de nouveaux jeux arrivent. Et si l’industrie de la réalité virtuelle poursuit sa trajectoire descendante actuelle, cette réduction pourrait se produire plus tôt que vous ne le pensez.

Par God is a Geek le 16 février 2023



95

La PlayStation VR2 est chère, mais elle le sent aussi. L’ensemble de fonctionnalités est le meilleur que la réalité virtuelle puisse offrir, et on a vraiment l’impression qu’une nouvelle génération de réalité virtuelle est là.

Par The Wirecutter le 16 février 2023



Pour que le PS VR2 vaille la peine d’être acheté, PlayStation doit proposer un logiciel exclusif incontournable. Horizon : Call of the Mountain et Gran Turismo 7 sont un début, mais ils ne suffisent pas. Au lancement, le PS VR2 ne justifie tout simplement pas son coût, même si vous possédez déjà une PlayStation 5. J’ai été surpris de constater que je l’aimais autant que moi, et sa commodité, son confort et sa qualité pourraient suffire à me convaincre de le mettre de temps en temps maintenant que je l’ai. Mais je ne peux pas le recommander sur un Meta Quest 2 jusqu’à ce que d’autres jeux, en particulier des titres exclusifs plus convaincants, arrivent.

Par Ars Technica le 16 février 2023



Et même si nous aimons la conception et les mises à niveau technologiques du PSVR2, il est difficile de le voir gagner fondamentalement de nombreux nouveaux convertis au créneau persistant de la réalité virtuelle. Si vous vous trouvez dans le sweet spot du diagramme de Venn des personnes qui s’intéressent à la fois à la réalité virtuelle et qui n’ont pas encore investi dans une plate-forme VR plus robuste et non Sony, le PSVR2 est là pour vous permettre de tremper vos orteils dans l’eau , tout comme Sony semble encore le faire.

Par GameSpot le 16 février 2023



Pour les passionnés – et les personnes prêtes à surmonter le mal des transports, comme moi – c’est un hardware très impressionnant qui a besoin de plus de logiciels pour les impressionner réellement. J’espère que Sony et ses partenaires constructeurs commenceront à sortir un peu plus des sentiers battus en ce qui concerne les jeux et s’engageront à soutenir la plate-forme à long terme de manière significative – l’excellent hardware le mérite. S’ils le font, l’avenir du PSVR 2 sera passionnant, mais pour l’instant, cette excitation repose sur la même chose avec laquelle la réalité virtuelle a toujours attiré les espoirs : le potentiel.

