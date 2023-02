Goldman Sachs perd des milliards sur Apple Card, mais il « reste engagé »

En janvier, un rapport indiquait que Goldman Sachs avait perdu plus d’un milliard de dollars grâce à son partenariat avec Apple pour l’Apple Card. Malgré cela, cependant, la société affirme qu’elle reste attachée à son partenariat avec Apple et s’attend à ce qu’il soit lucratif à long terme.

L’avenir d’Apple Card et de Goldman Sachs

Cela survient alors que le Wall Street Journal rapporte que Goldman Sachs suspend ses efforts pour étendre davantage ses programmes de cartes de crédit. En guise de rappel, la carte Apple a représenté l’une des premières entreprises de Goldman dans les services bancaires aux particuliers. La seule autre carte de crédit à la consommation de la banque est une carte comarquée avec General Motors. La banque était en négociations pour lancer une carte de crédit comarquée avec T-Mobile, mais a récemment mis fin à ces discussions.

Dans cette optique, Goldman rappelle également Marcus, qui est son activité bancaire grand public. Cela inclut les prêts personnels.

Malgré le recul massif de Goldman dans les services bancaires aux particuliers, la société serait toujours attachée au partenariat avec Apple. « La banque reste attachée aux programmes de cartes de crédit Apple et GM, selon une personne proche du dossier », indique le rapport du Wall Street Journal de cette semaine.

De plus, lors d’une conférence cette semaine, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que la banque s’attend à « des dividendes significatifs pour l’entreprise au fil du temps ». En octobre, Goldman a annoncé qu’il prolongeait son partenariat avec Apple jusqu’en 2029. Ce partenariat s’étend cependant au-delà de l’Apple Card.

Apple intensifie également ses efforts internes en matière de finances personnelles dans le cadre de ses efforts pour réduire la dépendance à l’égard de tiers comme Goldman Sachs. En interne, cela s’appelle « Project Breakout » et apporterait des éléments tels que les prêts, l’analyse des fraudes et les vérifications de crédit en interne.

Par exemple, le prochain service Apple Pay Later « achetez maintenant, payez plus tard » utilisera davantage les propres outils financiers d’Apple que Apple Card. Goldman, cependant, est toujours un partenaire et l’émetteur technique des prêts. Apple travaille également avec Goldman Sachs pour sa prochaine fonctionnalité de compte d’épargne Apple Card.

