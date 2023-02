Une nouvelle photo spectaculaire du télescope James Webb révèle des détails inédits dans l’amas de Pandore

L’image montre trois amas de galaxies massifs sur le point de former un méga amas et peut fournir de nouveaux indices sur la formation de ces systèmes stellaires dans l’univers primitif.

Les astronomes estiment que 50 000 sources de lumière proche infrarouge sont représentées sur cette image du télescope spatial James Webb / Crédit : NASA/ESA/CSA

Les astronomes ont révélé une nouvelle image spectaculaire capturée par le télescope spatial James Webb (JWST) montrant des détails inédits dans une région de l’espace connue sous le nom de Pandora Cluster (Abell 2744), un système géant de galaxies situé dans la constellation Sculptor qui mesure environ 4 millions d’années-lumière. La nouvelle vue, qui combine quatre instantanés Webb en une seule image panoramique, révèle la présence d’environ 50 000 sources lumineuses dans le proche infrarouge et, en particulier, montre trois amas de galaxies massifs sur le point de fusionner pour former un mégaamas.

Une caractéristique de l’amas de Pandore est que sa masse combinée, qui est de 4 trillions de fois celle de notre Soleil, crée une puissante lentille gravitationnelle, un effet naturel de grossissement de la gravité qui permet d’observer des galaxies beaucoup plus éloignées, en profitant de l’amas comme une loupe. En plus d’amplifier leur lumière, le fort champ gravitationnel déforme l’apparence de ces galaxies lointaines, les faisant apparaître très différentes de celles du premier plan.

Auparavant, le télescope spatial Hubble étudiait seul en détail le noyau central de Pandora, mais en combinant les puissants moyens infrarouges du JWST sur plusieurs zones de lentilles de la région, les astronomes ont pu créer cette image en champ profond montrant l’immensité de Pandora dans l’espace. Son nom, lié à la mythologie grecque, est dû au fait qu’il est possible d’observer des phénomènes aussi étranges et variés déclenchés par la collision des amas que ceux générés par l’ouverture par Pandore de la boîte mythique.

Comme indiqué, la nouvelle image combine quatre instantanés Webb, obtenus après plus de 30 heures d’observations avec la caméra proche infrarouge (NIRCam) et des expositions d’une durée de 4 à 6 heures. L’étoile brillante à six branches au premier plan est une véritable étoile de la Voie lactée mais, comme toujours, les pics de diffraction sont causés par la façon dont la lumière interagit avec les systèmes optiques du télescope. Des centaines de galaxies lointaines fortement agrandies sont visibles dans le coin inférieur droit de l’image, apparaissant comme des arcs de lumière. Ces galaxies n’avaient jamais été observées, pas même par Hubble.

Le nouveau champ profond permettra aux astronomes d’étudier cette région de l’espace comme jamais auparavant. La prochaine étape sera en fait d’examiner méticuleusement les données obtenues jusqu’à présent et de sélectionner les galaxies pour une observation de suivi avec le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec), qui fournira des mesures précises des distances à l’intérieur de l’amas, ainsi que pour des détails sur la composition des galaxies impliquées et, très probablement, de nouveaux indices sur la façon dont elles se sont formées dans l’univers primitif.

