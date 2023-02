La NASA utilise l’IA pour concevoir du hardware de mission extraterrestre

En bref : pour créer le hardware à l’aspect étrange, un spécialiste de la CAO examine les exigences d’une mission et dessine les surfaces où la version devra se connecter à un vaisseau spatial ou à un autre hardware. L’opérateur CAO bloque également les chemins requis pour les instruments tels que les lasers ou les capteurs et s’assure qu’il y a suffisamment de place pour qu’un technicien puisse aider à l’alignement et à l’assemblage.

Nous ne sommes qu’à un mois et demi de l’année 2023 et cela s’avère déjà être une année décisive pour l’intelligence artificielle. Après le succès précoce des générateurs d’art IA comme Stable Diffusion et Midjourney, nous voyons maintenant de grandes technologies se mettre derrière les chatbots alimentés par l’IA.

La NASA, quant à elle, utilise l’IA pour l’aider à concevoir du hardware sur mesure depuis un certain temps déjà.

Ryan McClelland, ingénieur de recherche à la NASA, a aidé l’agence à utiliser des versions uniques en utilisant l’IA disponible dans le commerce. Le hardware résultant, que McClelland a surnommé « structures évoluées », semble un peu étranger, même de son propre aveu. « Mais une fois que vous les voyez en fonction, cela a vraiment du sens », a-t-il ajouté.

Les conceptions d’IA sont soumises aux processus de validation standard de la NASA pour aider à identifier les points de défaillance potentiels. Une fois qu’un plan a reçu le feu vert, il est transmis à un fournisseur commercial pour le fraisage.

Les composants sur mesure peuvent peser jusqu’à deux tiers du poids du hardware fabriqué traditionnellement et avoir un délai d’exécution beaucoup plus rapide. L’ensemble du processus – de la conception et de l’analyse à la fabrication et à la livraison – peut être réalisé en aussi peu qu’une semaine. Les versions générées par des algorithmes sont également beaucoup plus solides que le hardware traditionnel. Dans certains cas, les facteurs de stress sont presque 10 fois inférieurs à ceux des versions conçues par l’homme.

Des structures évoluées ont déjà été utilisées dans diverses missions de la NASA, notamment des télescopes spatiaux, des instruments planétaires, des scanners d’atmosphère terrestre et la mission de retour d’échantillons de Mars.

