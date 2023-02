Télécharger des vidéos TikTok : ce sont vos options

Si vous souhaitez télécharger des vidéos TikTok, vous avez plusieurs choix. Certains d’entre eux sont absolument légaux et peuvent être utilisés sans hésitation. D’autres sont plus dans une zone grise. Nous vous montrerons toutes les options et vous indiquerons celles que vous pouvez utiliser sans aucun problème.

Contenu:

Avec Tiktok Propres vidéos Avec CapCut Fournisseurs tiers

1. Charger des vidéos via TikTok si le créateur le permet

La méthode la plus simple et la plus propre consiste à télécharger les vidéos directement sur l’application TikTok. Cependant, cela n’est possible que si le créateur de la vidéo le permet. Ce n’est donc pas possible avec tous les TikToks. Pour le savoir, procédez comme suit :

Regardez la vidéo sur TikTok Cliquez sur la flèche en bas à droite Cliquez sur « Enregistrer la vidéo » sur la ligne du bas Cliquez sur « Envoyer » à côté du nom de votre compte

Maintenant, la vidéo sera enregistrée sur votre appareil. C’est le moyen le plus propre et le plus simple de télécharger des vidéos TikTok.

2. Téléchargez vos propres vidéos créées dans TikTok

Bien sûr, vous pouvez également télécharger facilement vos propres vidéos. Cela peut être utile, par exemple, si vous avez créé la courte vidéo dans l’application TikTok mais que vous souhaitez également l’enregistrer sur le PC. Télécharger vos propres TikToks est simple :

Accédez à votre profil dans l’application Cliquez sur la vidéo Puis sur les trois points Cliquez maintenant sur « Enregistrer la vidéo » en bas du menu

C’est ainsi que vous avez enregistré votre propre vidéo TikTok sur votre smartphone ou votre PC lorsque vous utilisez l’application de bureau.

3. Enregistrez des vidéos de CapCut sur l’appareil

Même si vous créez des vidéos TikTok dans d’autres applications populaires comme CapCut ou Premiere Pro, vous pouvez facilement les enregistrer sur votre appareil. Cela se produit généralement automatiquement une fois que vous avez terminé et exporté le projet.

Si vous créez une vidéo avec CapCut, une fois terminée, vous arriverez sur un écran indiquant : « Peut être partagé. Stocké sur l’appareil et dans les projets. » Si vous souhaitez également avoir la vidéo sur votre PC, vous pouvez par exemple l’enregistrer directement sur votre Google Drive. Pour cela, vous procédez comme suit :

Dans l’écran ci-dessus, cliquez sur « Autre » Sélectionnez maintenant « Conduire ».

La vidéo est déjà téléchargée sur votre Google Drive, auquel vous pouvez également accéder depuis votre PC.

4. Applications tierces

Enfin, il existe un autre moyen de télécharger des vidéos TikTok d’autres personnes. Cela peut être fait avec des applications tierces, mais elles doivent être utilisées avec prudence.

Ici, vous vous retrouvez souvent dans une zone grise juridique, surtout si vous souhaitez utiliser les vidéos pour créer vos propres TikToks. Parce que ces applications vous permettent de télécharger presque toutes les vidéos de la plateforme, même si le créateur ne le souhaite pas.

De plus, le sérieux des fournisseurs d’applications est souvent discutable. La plupart du temps, vous êtes bombardé de publicités et le site Web regorge de traductions étranges. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez utiliser l’application SnapTik sur Android. Sur l’iPhone, cela fonctionne avec ttdown et sur le PC avec le 4K Downloader.

À quoi servent les vidéos TikTok téléchargées ? Faites-vous vos propres compilations ou souhaitez-vous simplement les enregistrer pour plus tard ? Faites le nous savoir dans les commentaires!