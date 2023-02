L’application Google Gboard fait peau neuve

Après des années à rester fidèle au clavier AOSP, Google a décidé d’implémenter et d’étendre son propre clavier sur Android. L’application baptisée Gboard est l’un des claviers les plus populaires sur Android. Est l’offre native du géant de la recherche, et également le choix n ° 1 pour de nombreux utilisateurs du côté Android de la médaille. Le clavier compte actuellement de nombreuses fonctionnalités utiles, des correcteurs de texte intelligents, des gestes de balayage, etc. Toutes ces options sont conçues pour les goûts des différents utilisateurs. Google veut garder l’application fraîche et cohérente avec Android, c’est pourquoi il introduit une nouvelle refonte pour le Gboard.

Un nouveau rapport d’Android Police indique une refonte de l’application. Apparemment, certains bêta-testeurs ont déjà le nouveau design pour vérifier les changements. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une refonte majeure, mais de quelque chose qui le rend plus cohérent et conforme au nouveau langage de conception de Google pour Android. L’amélioration majeure est une nouvelle barre d’outils. Il est enfin possible de le personnaliser avec plus de quatre options. De plus, le bouton de recherche vocale peut enfin être supprimé. Honnêtement, c’est quelque chose que certains utilisateurs n’utiliseront jamais. Il est donc bon de voir une option pour le désactiver.

La refonte de Gboard ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités

Par ailleurs, il y a un changement pour le cercle actuel avec une flèche. Il masque ou révèle des fonctionnalités personnalisables dans la barre d’outils. Maintenant, le bouton va changer pour inclure quatre carrés – maintenant, il ressemble sérieusement à un bouton Démarrer de Windows. En continuant, le menu à trois points s’éloigne également, vous pouvez donc ajouter un autre raccourci. Le menu a également été repensé. Il y a donc de la place pour les fonctionnalités actuelles et celles à venir. Au lieu de six cercles occupant tout l’espace, il y a quelques rectangles. Il y a une indication claire que plus d’options rempliront bientôt ce menu.

Ce n’est que le début des changements apportés à Gboard. Google travaille également sur un nouveau menu Confidentialité. En fait, il organisera certaines des fonctionnalités avancées liées à la confidentialité. Ainsi, l’utilisateur les trouvera dans un sous-menu séparé et plus organisé.

Si vous souhaitez découvrir les changements sur Gboard avant la sortie, vous pouvez vous inscrire au programme bêta. Il est disponible via Google Play Store. Une fois inscrit, vous commencerez à recevoir les mises à jour bêta. Nous nous attendons à ce que davantage de fonctionnalités arrivent maintenant que Google prépare la voie pour Android 14 et ajoute de nouvelles fonctionnalités avec.