Des documents et des analyses internes de Microsoft indiquent que Game Pass cannibalise les ventes

Dans le contexte : Microsoft est sur la défensive depuis l’annonce de son acquisition d’Activision Blizzard King (Activision) pour 69,7 milliards de dollars. Les régulateurs du monde entier ont examiné le rachat au microscope, bloquant le calendrier de Microsoft et l’obligeant à offrir des concessions qu’il prévoyait de fournir depuis le début. Maintenant, la CMA indique qu’elle pourrait ne pas accorder son approbation car elle pense que c’est mauvais pour les consommateurs britanniques.

La semaine dernière, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) est parvenue à une conclusion provisoire selon laquelle l’acquisition d’Activision par Microsoft pourrait nuire aux joueurs au Royaume-Uni. Plus précisément, le chien de garde du gouvernement a cité le potentiel de prix plus élevés, moins de choix et moins d’innovation.

Dans son rapport de conclusions fortement expurgé, la CMA a déclaré que des documents internes de Microsoft admettaient que les jeux sur Game Pass avaient tendance à cannibaliser les ventes buy-to-play (B2P). Selon les compteurs de haricots de Redmond, les jeux placés sur son abonnement multi-jeux (MGS) ont montré une baisse significative des ventes B2P au cours des douze mois suivant leur ajout au service. Cette corrélation est logique mais va à l’encontre de ce que Microsoft dit aux développeurs et aux clients depuis plusieurs années.

Dans une interview de 2018 avec Levelup, Xbox Boss Phil Spencer a déclaré que le fait d’avoir des titres sur Game Pass améliorait les ventes B2P (ci-dessous). Il a affirmé que même si les membres du GP pouvaient jouer au jeu gratuitement, l’exposition supplémentaire incitait les non-abonnés à acheter le jeu.

« Lorsque vous mettez un jeu comme Forza Horizon 4 sur Game Pass, vous avez instantanément plus de joueurs du jeu, ce qui entraîne en fait plus de ventes du jeu », a déclaré Spencer. « Vous dites: » Eh bien, tout le monde ne va-t-il pas simplement s’abonner pour 10 $ et aller jouer à ce truc? Mais non, les joueurs trouvent des choses à jouer en fonction de ce que tout le monde joue. »

Sa théorie semble maintenant être de la foutaise, mais il n’est pas clair si la société le savait alors puisque les informations dont l’AMC a discuté provenaient d’une analyse des bénéfices plus récente. Cependant, Microsoft admet qu’Activision hésitait à mettre ses adresses IP sur Game Pass ou toute autre plate-forme MGS de peur que cela « cannibalise sévèrement les ventes B2P, en particulier dans le cas des versions plus récentes ».

En ce qui concerne le rapport préliminaire de la CMA, l’accord Microsoft/Activision est au mieux fragile. Bien qu’il n’ait pas rendu sa décision finale, il semble qu’il conseillera aux parties d’annuler l’acquisition. Cela indique-t-il que Microsoft n’aura jamais Activision sous son égide ? Non, mais cela détruirait complètement tout calendrier prévu affectant l’évaluation immédiate d’Activision, entraînant peut-être une renégociation complète d’un nouvel accord que les régulateurs examineront probablement tout autant.

