Combien Apple paie pour fabriquer l’iPhone 14 Pro Max

TL; DR : Le dernier iPhone 14 Pro Max commence à 1 099 $, mais il en coûte beaucoup moins cher à Apple pour construire le combiné. Selon la dernière analyse de la nomenclature (BoM) de Counterpoint Research, la déclinaison mmWave de l’iPhone 14 Pro Max de 128 Go coûte à Apple 474 $ à produire tandis que le modèle sous-6 GHz s’enregistre à 454 $. En supposant un mélange de 44% mmWave, la BoM mélangée finit par être d’environ 464 $, ce qui représente une augmentation d’environ 3,7% par rapport à l’iPhone 13 Pro Max.

Notamment, Apple n’a pas augmenté le prix de détail suggéré de son plus gros téléphone d’une année sur l’autre.

Counterpoint a déclaré que l’écran, le processeur et le système de caméra du téléphone avaient tous une plus grande part sur la liste BoM qu’un an plus tôt.

L’écran de la génération actuelle de Pro Max présente une luminosité de pointe plus élevée en modes HDR et extérieur. Les derniers modèles sont également équipés d’un écran toujours allumé qui affiche l’heure, les widgets de l’écran de verrouillage, le fond d’écran et bien plus encore, ce qui augmente le coût global de l’écran.

L’A16 Bionic, quant à lui, utilise un processus de fabrication plus avancé de 4 nm qui, selon les estimations de Counterpoint, contribue à une augmentation des coûts de 11 $ par unité par rapport à l’A15 Bionic. De même, le nouveau système d’appareil photo de 48 mégapixels de Sony a une zone de capteur 65 % plus grande que son prédécesseur ainsi qu’un système de stabilisation par décalage de capteur amélioré. Au total, les nouveaux composants de l’appareil photo ajoutent environ 6,30 $ au coût global de l’iPhone 14 Pro Max.

Apple a pu compenser certains des coûts plus élevés des composants grâce à des économies dans d’autres domaines. Par exemple, les prix des équipements spécifiques au mobile ont chuté d’une année sur l’autre à mesure que la technologie 5G se généralisait.

Dans l’ensemble, l’estimation de Counterpoint place la nomenclature à environ 42% du prix de détail total de l’iPhone 14 Pro Max de 128 Go. Cela semble être une marge saine, mais plusieurs autres dépenses entrent en compte dans la production globale de l’iPhone, notamment l’expédition, le marketing et la recherche et le développement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :