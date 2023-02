WhatsApp : comment publier des messages vocaux en tant que statut

Depuis la dernière mise à jour de WhatsApp, il est possible d’utiliser les messages vocaux comme statut. Vos contacts peuvent l’écouter jusqu’à 24 heures. Auparavant, cela n’était possible qu’avec des photos, des vidéos, des gifs ou du texte. De plus, WhatsApp a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la fonction Statut.

Comment faire un message vocal d’état

Le message vocal en tant que statut doit apporter une touche personnelle au statut WhatsApp. Si vous avez déjà installé la dernière mise à jour, vous pouvez facilement la créer comme suit :

Ouvrez Whatsapp Cliquez sur « Statut » en haut Un microphone devrait maintenant apparaître à côté de l’icône de l’appareil photo et du stylo Sur l’iPhone en haut à côté de la photo de profil

Sur Android, dans le coin inférieur droit Cliquez ici

Dans l’écran suivant, vous pouvez ensuite enregistrer votre message vocal, qui sera défini comme votre statut pour les prochaines 24 heures.

Instructions d’image Android :

Guide photo iPhone :

Nouvelles fonctions pour le statut

En plus du message vocal comme statut, il y a quelques autres innovations. Par exemple, vous pouvez désormais choisir qui de vos contacts peut voir le statut. Auparavant, cela allait profondément dans les paramètres et s’appliquait à tous les messages d’état.

Maintenant, vous pouvez décider pour chaque statut individuellement qui le voit et qui ne le voit pas. Le dernier réglage est toujours enregistré pour l’état suivant.

Les réactions de statut sont également nouvelles. Lorsque vous consultez un statut, vous pouvez désormais balayer vers le haut et choisir l’un des huit émojis en réaction. Le texte, les messages vocaux et les autocollants sont toujours possibles en tant que réactions.

Liens dans les anneaux de statut et de profil

Les liens dans le statut ne sont pas nouveaux en soi. Avec la nouvelle mise à jour, cependant, ils obtiennent un aperçu, tout comme les liens dans les chats WhatsApp. De cette façon, les téléspectateurs peuvent voir ce qui les attend derrière le lien avant de cliquer.

Enfin, les anneaux profilés sont nouveaux. Ceux-ci montrent si quelqu’un a publié un statut sur WhatsApp, similaire à Instagram. Vous les verrez dans les chats, les listes de groupes et dans les informations de contact.

La mise à jour est déjà en ligne, mais sera déployée progressivement au cours des prochaines semaines. Il se peut donc que vous l’ayez déjà ou que vous l’obteniez dans les prochains jours. Si vous souhaitez transférer des photos de votre smartphone vers votre PC en utilisant Whatsapp sans perte, nous vous montrerons comment cela fonctionne ici :

Pourquoi utilisez-vous la fonction d’état de WhatsApp ? Que diriez-vous dans un message vocal pour vos contacts ? Faites le nous savoir dans les commentaires!