Le nouveau Bing alimenté par l’IA de ChatGPT reçoit un million d’inscriptions en 48 heures

Il semblerait que Microsoft et Bing, son moteur de recherche, commencent à tenir tête à Google. L’intégration de l’intelligence artificielle développée par OpenAI, et sur laquelle repose ChatGPT, a réussi à donner un twist à un marché qui n’avait pas évolué depuis près de vingt ans.

Malgré le fait que Bing soit un moteur de recherche minoritaire, il semble que ceux de Redmond aient réussi à éveiller l’intérêt des gens. En fait, dans les médias spécialisés, nous avons vu comment l’intelligence artificielle de Microsoft a attiré plus d’attention que Bard, qui a également été présenté par Google cette semaine.

Un million de requêtes pour tester le nouveau Bing

Yusuf Mehdi, directeur marketing de la division grand public, a partagé ce fait étonnant sur son compte Twitter. Twitter. Un million de personnes se sont inscrites pour essayer le nouveau Bing avec ChatGPT sur leurs appareils dans les 48 premières heures.

Nous sommes touchés et stimulés par le nombre de personnes qui veulent essayer le nouveau Bing ! En 48 heures, plus d’un million de personnes ont rejoint la liste d’attente pour notre avant-première.

Pour rejoindre l’aperçu, rendez-vous sur bing.com/new et inscrivez-vous. Cependant, il y a deux étapes supplémentaires qui peuvent être prises pour augmenter la liste. La première consiste à télécharger et à lancer un exécutable qui définira les services Bing et MSN par défaut. La seconde consiste à télécharger l’application Bing sur nos appareils mobiles.

Bing est désormais numéro 3 dans les meilleures applications de l’App Store britannique pic.twitter.com/mkSH9oK80R —Tom Warren (@tomwarren) 9 février 2023

En fait, Tom Warren a montré sur son compte Twitter comment l’application Bing était classée 10e des applications les plus téléchargées sur l’App Store britannique. Un jour plus tard, il était placé en troisième position, bien devant Google, qui restait en position de numéro 12.