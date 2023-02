Word, PowerPoint et Outlook profiteront bientôt de Microsoft AI

Tous les regards sont tournés vers Microsoft. Le géant nord-américain a l’IA entre les sourcils et est prêt à l’intégrer dans plusieurs de ses produits. Ils ont commencé avec Bing, et les résultats donnent des frissons à Google, qui craint que cela ne marque un tournant dans la bataille pour le contrôle du Web. Mais Microsoft en veut plus et tout indique que d’autres produits tels que Word, PowerPoint ou Outlook profiteront bientôt des possibilités de sa nouvelle et puissante intelligence artificielle.

Microsoft parie fortement sur l’intelligence artificielle

Selon Tom Warren (The Verge), Microsoft s’apprête à montrer dans quelques semaines ses plans pour intégrer son IA dans ses applications de productivité les plus populaires. Le soi-disant « Modèle Prometheus », développé par OpenAI (une société détenue majoritairement par Microsoft), est prêt à être le signal de départ d’une course révolutionnaire où ceux de Redmond ont déjà plusieurs kilomètres d’avance.

Comme le souligne The Verge, nous pouvons déjà avoir une idée de la façon dont l’IA va nous aider dans des applications comme Word. Si nous regardons l’image ci-jointe, nous pouvons voir la version Web de Word et l’intégration du nouveau Bing dans la barre latérale du nouveau Microsoft Edge.

L’onglet « Composition » nous permet de choisir un thème, le ton que nous voulons donner au texte, sa longueur et le format. Avec ces informations, l’IA pourra rédiger le document pour nous.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, est convaincu que l’intelligence artificielle est la prochaine grande révolution technologique et il souhaite que son entreprise en soit le leader. La hâte de Microsoft est due à la crainte que Google puisse les éclipser, mais la réalité est que la société « Big G » a présenté un produit très vert (Bard) et est encore loin de pouvoir rivaliser avec le modèle Prometheus de Microsoft et son ChatGPT moderne. version.

Selon The Verge, les dirigeants de Microsoft sont convaincus qu’ils sont bien en avance sur la concurrence. Leur détermination avec l’IA découle de la grande réponse des utilisateurs au lancement de ChatGPT, qui a atteint 100 millions d’utilisateurs actifs par mois après seulement deux mois.

En ce qui concerne le nouveau Bing récemment annoncé, plus d’un million de personnes ont rejoint la liste d’attente pour être les premiers à l’essayer et l’application Bing était la troisième application la plus populaire sur l’App Store jeudi aux États-Unis. .

Microsoft accélère le déploiement de Bing et on s’attend à ce que dans quelques jours (tout au plus des semaines) il soit disponible presque partout dans le monde. Pour le moment, il n’a pleinement atteint que les marchés britannique et américain. Nous avons hâte de l’essayer et de discuter avec vous de ce que nous pensons de cette nouvelle technologie qui semble être là pour rester.