OnePlus tease sa première tablette Android, et un clavier mécanique co-brandé

Qu’est-ce qui vient de se passer? OnePlus a annoncé sa première tablette Android et son clavier mécanique. Le bien nommé OnePlus Pad est doté d’un écran LCD de 11,61 pouces (2 800 x 2 000 pixels, taux de rafraîchissement de 144 Hz, couleur 10 bits, 296 PPI) qui est présenté comme la première tablette au monde avec un écran au format 7:5. Le panneau et le verre de protection sont placés dans un monocoque en aluminium CNC avec des bords incurvés présentant un rapport écran/corps de 88 %.

Un processeur MediaTek Dimensity 9000 alimente le pad aux côtés des graphiques ARM G710 MC10, jusqu’à 12 Go de LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. À l’arrière, vous trouverez un appareil photo de 13 mégapixels centré en orientation paysage en face d’un tireur de 8 mégapixels à l’avant.

L’ardoise de OnePlus mesure 258,03 mm x 189,41 mm x 6,54 mm et pèse 555 grammes.

Une batterie de 9 510 mAh promet jusqu’à 12,4 heures de lecture vidéo ou un mois de veille entre les charges. Une charge complète prendra environ 80 minutes, nous dit-on. Toutes les dernières normes de connectivité sont également incluses, telles que Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et USB Type-C.

La filiale d’Oppo avait également une autre première à partager, un clavier mécanique. Le OnePlus Feature Keyboard 81 Pro est le premier produit issu de la plateforme de co-création OnePlus Feature. Dans ce cas, il semble s’agir d’une version renommée du clavier mécanique Keychron Q1 QMK.

Les points forts incluent une conception à double joint qui réduit le bruit lorsque vous tapez, un support intégré qui maintient la carte vers le haut et à l’écart lorsqu’elle n’est pas utilisée, une barre coulissante à trois positions et un cadran rotatif personnalisable, le tout dans un châssis en aluminium. Il sera compatible avec la plupart des principaux systèmes d’exploitation, y compris Windows, Mac et Linux, et sera livré avec votre choix de commutateurs tactiles ou linéaires.

Malheureusement, OnePlus n’avait pas grand-chose à partager en termes de prix, mais nous savons que les deux produits pourront être précommandés à partir d’avril. Si OnePlus peut garder le clavier au même prix approximatif que la version Keychron, cela pourrait valoir le coup d’œil.