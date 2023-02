Google entre en guerre contre ChatGPT, voici comment fonctionnera le Bard AI

Le nouvel outil de Google sera disponible le lundi 13 février et est un énoncé de mission de l’entreprise. Ainsi a commencé le challenge de la meilleure intelligence artificielle générative du marché.

La prochaine bataille de la Big Tech se jouera sur le terrain de l’intelligence artificielle générative. Et voilà que Google est prêt à présenter son champion du concours Bard, le chatbot qui veut défier la superstar de toutes les IA : ChatGPT. « Bard cherche à combiner l’étendue de la connaissance du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques », a expliqué Sundar Pichai, PDG de Google. « Il tire des informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité. » Ici dans le mot « frais » se trouve la grande force de Bard, qui par extension est précisément le défaut de ChatGPT, la capacité à fournir des actualités mises à jour.

Tout a été fait à la va-vite. Disons que Bard a été présenté sans le processus classique des grandes annonces et des longues campagnes publicitaires. Son apparition un peu soudaine semble être un code rouge sans équivoque de Google essayant de se mettre à l’abri alors que tout le monde applaudit ChatGPT avec enthousiasme, en particulier les Big Tecs. Microsoft a décidé d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAi, la société qui a développé ChatGPT. Google peut se permettre de faire une embardée car, en réalité, il travaille sur l’intelligence artificielle depuis un certain temps. En fait, le transformateur en T, la technologie clé de ChatGPT, appartient à Google.

Comment fonctionne Barde ?

Comme ChatGPT, Bard est également un grand modèle de langage, qui utilise un réseau de neurones pour analyser et comprendre le sens des mots. Lui aussi a été formé sur des centaines de téraoctets de texte. Mais Google a décidé de jouer dur et de relever la barre. La prémisse de Bard est la même que celle du chatbot OpenAI, à une exception près. Toutes les informations sont à jour. ChatGPT, en fait, a une grande limite, il s’est arrêté en décembre 2021. Cela indique que toutes les informations ultérieures n’ont pas été traitées. Bref, si vous lui demandez qui a remporté le dernier festival de Sanremo, il répondra le Maneskin, pas Mahmood et Blanco.

Pichai a expliqué que Bard sera en mesure de répondre à n’importe quelle question sans trébucher sur un biais temporel. Et en fait, parmi les exemples de la présentation, Bard a répondu à des questions telles que « expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de neuf ans », (même Bard en tant que ChatGPT pourra expliquer les nouvelles et les concepts avec différents niveaux de difficulté), ou « lister les meilleurs attaquants du football du moment ».

Les perspectives du chatbot de Google

Bard sera également augmenté de tous les outils d’IA déjà lancés par Google. Par exemple LaMDA, la technologie conversationnelle entraînée au dialogue, le générateur d’images Imagen, et MusicLM capable de créer de la musique à partir d’un texte. Pichai a ajouté que les nouvelles fonctionnalités permettront à Bard de « distiller des informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer ». Pour expliquer concrètement, il a donné un exemple. Demandez à Google s’il est plus facile d’apprendre à jouer de la guitare ou du piano, et l’IA répondait en n’envoyant pas l’utilisateur vers un lien ou vers une sélection de sites où il pourrait trouver une réponse, mais rétorquait comme s’il était en pleine conversation : « Certains disent que le piano est plus facile à apprendre, car les mouvements des doigts et des mains sont plus naturels et l’apprentissage et la mémorisation des notes peuvent être plus faciles. Le 13 février, « et sera largement mis à la disposition du public dans les semaines à venir ».