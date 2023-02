Malgré les rumeurs, Microsoft s’intéresse toujours à HoloLens

La position de Microsoft dans les départements HoloLens et de réalité mixte est un peu incertaine depuis un certain temps. L’année dernière, l’exécutif responsable de cette initiative, Alex Kipman, a démissionné à la suite d’allégations d’inconduite sur le lieu de travail. Nous savons également que l’entreprise a eu des problèmes avec son contrat avec l’armée américaine et que sa boîte à outils de réalité mixte (MRTK) a été durement touchée par la récente série de licenciements. Maintenant, peut-être pour apaiser les inquiétudes dans ce domaine, Microsoft a publié une déclaration réaffirmant son engagement envers HoloLens 2 et la réalité mixte.

HoloLens et la réalité mixte sont toujours très intéressants pour Microsoft

La déclaration se présente sous la forme d’un court blog Tech Community écrit par Robin Seiler. Il est vice-président et directeur de l’exploitation de l’organisation Windows + Devices de Microsoft.

Seiler a commencé par dire que Microsoft s’engage pleinement dans HoloLens 2. La preuve en est les mises à jour logicielles régulières et la publication d’une documentation utile pour les clients. Il a également souligné HoloLens comme l’un des éléments clés de la vision derrière un « Métaverse industriel ».

Bien que l’exécutif n’ait pas confirmé le licenciement de toute l’équipe du MRTK -comme certains anciens employés l’ont dénoncé sur les réseaux sociaux-, elle l’a insinué en précisant que le projet continuera à vivre grâce aux contributions open source. Microsoft restera « engagé » à assurer la compatibilité entre MRTK et HoloLens 2.

Seiler a également confirmé qu’AltspaceVR, qu’il a acquis en 2017, ferme ses portes et se concentre sur Microsoft Mesh. Cela réaffirme la stratégie de Microsoft d’amener la réalité virtuelle dans les environnements d’entreprise, ce qui est déjà en cours chez certains clients.

Enfin, l’exécutif de Microsoft a évoqué le partenariat en cours de l’entreprise avec l’armée américaine, même si nous avons entendu plusieurs rapports selon lesquels cela ne se passe pas bien.

Bien que les événements récents – mentionnés au début – semblent suggérer le contraire, Microsoft souligne que tout va bien dans l’espace HoloLens et la réalité mixte. Seul le temps nous dira dans quelle mesure l’entreprise est vraiment déterminée à étendre ces technologies.