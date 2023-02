Pratique : le nouveau HomePod comparé à l’original

Ayant été un utilisateur du HomePod original depuis son lancement, j’étais si heureux de voir Apple annoncer son retour le mois dernier.

Je viens de recevoir mes nouveaux HomePods de minuit vendredi, remplaçant ma paire stéréo existante de modèles Space Grey. Voici quelques impressions pratiques de ce qui a changé par rapport à l’original…

Dans l’ensemble, le nouveau HomePod est le même que l’ancien HomePod. Il coûte le même, sonne le même et fonctionne de la même manière.

C’est un peu un mystère pourquoi Apple l’a interrompu en mars 2021, pour le faire revivre presque exactement sous la même forme environ deux ans plus tard.

Il n’y a pas grand-chose de nouveau ici pour vous convaincre d’acheter, si vous n’en avez pas eu une première fois. Mais il y a quelques changements à signaler. Voici un aperçu des grandes – et des petites – différences :

La nouvelle couleur Midnight est plus foncée et plus bleue que Space Grey

Il existe une différence visuelle notable entre l’ancien Space Grey et les nouvelles options de couleur Midnight. Semblable au look Apple Watch, le HomePod in Midnight a une légère teinte bleue et apparaît plus sombre que Space Grey dans la plupart des conditions d’éclairage diurnes. En pleine lumière, il apparaît bleu foncé, mais toujours assez neutre. Dans l’obscurité, ils se ressemblent. C’est mineur, mais j’aime plus la nouvelle couleur – la noirceur supplémentaire dans le ton est appréciée et est plus jolie à côté de mon téléviseur OLED noir.

Avec le temps, j’espère que le grand HomePod obtiendra le même éventail d’options de couleurs que le mini. (Le mini a fait ses débuts avec le même blanc et gris sidéral au lancement, et Apple a ajouté des choix orange, bleu et jaune environ un an après le lancement.)

La nouvelle surface supérieure est un mini pas en arrière

Le nouveau HomePod adopte la conception de surface supérieure vue pour la première fois sur le HomePod mini – juste plus grand. Sur l’ancien HomePod, les boutons de volume plus et moins s’allument. Sur le nouveau HomePod, ce sont simplement des marques gravées sur la surface supérieure. Pendant que la musique joue, une petite lueur circulaire blanche au centre de la surface fournit un éclairage de sorte que les gravures sont à peine visibles. Mais si vous ne saviez pas qu’ils étaient là, vous ne les repéreriez pas.

Pendant que Siri écoute votre demande, toute la surface s’illumine avec l’effet orbe multicolore. Dans cet état, les boutons de volume ressortent… mais vous n’avez généralement pas besoin de régler le volume lorsque Siri parle. Je pense également que le panneau encastré a l’air moins haut de gamme dans l’ensemble, car il ne se sent pas aussi unifié avec l’entourage en maille sans couture.

Un peu plus intelligent grâce aux mises à niveau des capteurs et des puces

La nouvelle puce U1 permet une expérience de transfert fluide – rapprochez simplement votre iPhone et le panneau HomePod apparaît automatiquement pour transférer de la musique. Le HomePod d’origine offrait une version plus simple de cette fonctionnalité qui s’appuyait sur Bluetooth pour détecter la proximité – loin d’être aussi précise ou réactive que la version à bande ultra large. Le HomePod dispose désormais également d’une radio Thread à l’intérieur, utile pour contrôler les nouveaux accessoires HomeKit (et Matter) qui fonctionnent sur Thread.

Les capteurs de température et d’humidité sont également un ajout pratique et bienvenu (également maintenant exposés sur le HomePod mini). Ces lectures de capteur s’affichent automatiquement dans l’application Home après un étalonnage initial ; ce qui est un peu bizarre, c’est que même lorsqu’il est utilisé comme une paire stéréo, chaque unité HomePod signale sa propre température et son humidité. Cela indique que vous obtenez deux numéros pour la même pièce, peut-être seulement d’un demi-degré environ. Il serait plus logique que les deux lectures soient moyennées ensemble pour vous et présentées comme une seule mesure de résultat.

La qualité sonore et Siri semblent identiques

Bien qu’il semble que cette incarnation ait été conçue de manière à ce qu’elle soit moins chère à produire pour Apple, elle ne se manifeste pas dans l’expérience de l’utilisateur final. Le HomePod fonctionne et sonne essentiellement de la même manière que le modèle de première génération. J’ai fait des tests d’écoute côte à côte avec de nombreuses chansons au cours du week-end, et je n’ai pas pu faire de différence entre elles. Le réglage 16.3 favorise davantage les voix, ce qui est un bon changement et réduit le boom des basses lors de l’écoute de podcasts ou de dialogues dans des émissions de télévision.

Les microphones à champ lointain sont toujours aussi impressionnants. Pour le meilleur ou pour le pire, la réactivité aux demandes de Siri semble également inchangée. Comme auparavant, le HomePod n’effectue pas beaucoup de traitement local, donc la vitesse dépend principalement du backend Apple et de la connectivité de votre réseau local. (Vous pouvez vérifier la puissance du signal Wi-Fi pour un HomePod particulier dans l’écran des détails de l’application Home.)

Le cordon d’alimentation amovible est un ajustement utile

Enfin, un ajustement bienvenu est que le cordon d’alimentation est maintenant facilement détachable. Si vous placez votre HomePod sur une armoire ou une étagère, la détachabilité indique qu’il est beaucoup plus facile de faire passer le cordon à travers les trous de gestion des câbles et de le brancher ensuite sur l’unité HomePod réelle. C’est aussi une taille de prise standard, vous pouvez donc acheter des remplacements si le cordon est endommagé et je m’attends à ce que les fabricants d’accessoires tiers se multiplient pour offrir des longueurs de câble plus longues et plus courtes, et peut-être une station d’accueil portable alimentée par batterie.

Espoir pour l’écosystème de la maison intelligente d’Apple

Bizarres et tout, je suis ravi qu’Apple investisse à nouveau dans le grand marché des haut-parleurs. Ce ne sera jamais le plus gros vendeur – le prix mini et l’ensemble de fonctionnalités sont plus étroitement alignés sur ce que la plupart des gens veulent. Tout comme Amazon a l’Echo Studio et Google a le Google Home Max, Apple a le HomePod.

Mais alors que Google et Amazon ont une pléthore de modèles différents dans toutes sortes de formes et de tailles, Apple en a maintenant deux. Surtout, j’espère qu’Apple a de plus grandes ambitions pour sa gamme de produits. C’est, espérons-le, le début, et non la fin, d’une famille d’accessoires pour la maison intelligente Apple.

