L’Union européenne pourrait imposer des restrictions sur ChatGPT

Le commissaire européen au marché intérieur, Breton Thierry, a déclaré qu’il était nécessaire d’introduire de nouvelles règles pour l’IA. Ils devraient faire croire aux gens que l’utilisation de ChatGPT et d’autres outils d’IA est sûre.

Comme il l’a noté, ChatGPT soulève certaines inquiétudes car il pourrait être utilisé à des fins de fraude, d’abus éducatif, etc.

Lisez également : ChatGPT a réussi le test d’entrée Google L3

À cet égard, Breton pense que les systèmes d’IA ont besoin d’une réglementation rapide et de normes mondiales pour cette industrie. C’est ce dont ils discutent actuellement à Bruxelles.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Breton a déclaré que l’UE travaille actuellement avec le Conseil de l’UE et le Parlement européen pour clarifier davantage les règles de la loi sur l’IA.

« Les gens auraient besoin d’être informés qu’ils ont affaire à un chatbot et non à un être humain. La transparence est également importante en ce qui concerne le risque de partialité et de fausses informations », a-t-il déclaré.

L’UE peut-elle interdire ChatGPT ?

L’Union européenne travaille depuis longtemps sur de nouvelles règles et réglementations pour l’IA. L’objectif principal est d’équilibrer les avantages de l’IA avec les risques potentiels qu’elle pose pour les droits fondamentaux, tels que la vie privée et la non-discrimination. La réglementation devrait couvrir un large éventail d’applications d’IA. Ils comprennent non seulement des chatbots mais aussi des systèmes d’identification biométrique. Ces règles auront un impact considérable sur l’avenir de l’IA dans l’UE.

Mais l’Union européenne n’a pas le pouvoir de bloquer un modèle de langage comme ChatGPT. Ce dernier est l’un des meilleurs modèles de langage d’IA. Dans de nombreux cas, c’est un excellent outil pour aider à fournir des réponses basées sur des modèles qu’il a appris à partir de grandes quantités de données textuelles. Les réglementations de l’Union européenne concernent l’utilisation des données personnelles et la confidentialité, mais ne s’étendent pas au blocage direct des outils d’IA.

ps en Colombie, un juge a utilisé le réseau neuronal ChatGPT pour rendre une décision de justice.