Parce que le tremblement de terre en Turquie va faire des milliers de morts même s’il n’était pas le plus puissant

A 02h17 heure française le lundi 6 février, la Turquie a été frappée par un tremblement de terre très violent, d’une magnitude de 7,9. Il était environ mille fois plus puissant que le tremblement de terre qui a dévasté Amatrice en 2016, comme l’a déclaré le directeur de l’Observatoire national des tremblements de terre INGV, le professeur Salvatore Stramondo, à Netcost-security.fr. La magnitude, qui est la mesure de l’énergie libérée par un tremblement de terre, augmente en fait de 1000 fois tous les 2 points de plus (le doublement se produit plutôt avec une augmentation de 0,2). L’épicentre de l’événement, comme l’indique le service d’urgence turc Afad, a été détecté à Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, tandis que d’autres entités ont indiqué la province de Gaziantep. Ce qui est certain, c’est que la dévastation causée par le choc principal – et par des dizaines d’autres répliques dépassant une magnitude de 4,5 – s’est étendue du sud de la Turquie au nord de la Syrie, où d’énormes dégâts ont été enregistrés. L’alerte au risque de tsunami en Méditerranée a également été lancée pendant des heures, mais heureusement elle est ensuite revenue.

Le nombre officiel de victimes ne cesse d’augmenter. Au moment d’écrire ces lignes, il y en a plus de 1 300, mais on estime qu’ils pourraient même atteindre 10 000 ou plus, sur la base de comparaisons avec d’autres tremblements de terre majeurs survenus dans le passé et des caractéristiques de la zone touchée. Le United States Geological Survey (USGS), par exemple, estime qu’il y a 47 % de chances qu’il y en ait entre 1 000 et 10 000 et 20 % de chances entre 10 000 et 100 000. Un massacre, qui n’a pas été causé par le tremblement de terre lui-même, mais par la fragilité des bâtiments dans lesquels vivaient les gens. Des images dramatiques circulent de bâtiments entiers complètement effondrés par la violence du tremblement de terre, indiqué comme l’un des plus dévastateurs de ces dernières décennies. Mais à quel point était-il puissant et destructeur par rapport aux autres ?

Tout d’abord, aussi puissant soit-il, le tremblement de terre en Turquie n’est pas comparable au plus violent jamais enregistré par les sismographes. Comme l’explique l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), il s’agit du tremblement de terre du 22 mai 1960 au Chili, connu sous le nom de « tremblement de terre de Bío Bío ou de Valdivia, respectivement la région et la ville où se trouvait l’épicentre », explique le chercheur Stefano Lorito. Dans ce cas, la magnitude calculée était de 9,5, donc plus de 1000 fois plus énergétique que celle enregistrée le 6 février 2023 dans la province de Kahramanmaras. Le nombre exact de morts n’est pas connu, mais les estimations les plus fiables indiquent environ 3 000. Ils sont probablement inférieurs au total du tremblement de terre qui a dévasté la Turquie et la Syrie ce soir. La raison réside dans le fait que ce n’est pas seulement la magnitude du tremblement de terre – et peut-être du tsunami qui se déclenche par la suite – qui détermine le nombre de victimes, mais aussi la densité de population de la zone touchée et la fragilité / antisismique de la les bâtiments sont les lieux où vivent les gens. L’France est considérée comme un pays très menacé précisément en raison du nombre énorme de maisons historiques qui ne sont pas suffisamment protégées. Un tremblement de terre moins énergique que celui de la Turquie pourrait créer une dévastation sans précédent s’il devait frapper certains centres historiques.

Les tremblements de terre les plus violents de l’histoire

D’après la liste de l’United States Geological Survey (USG), consacrée aux tremblements de terre les plus puissants jamais détectés par les sismographes, celui qui s’est produit en Turquie fait partie du top 20, du seul point de vue de la magnitude. Dans les cinq premiers, en plus du tremblement de terre de Valdivia susmentionné, il y a le tremblement de terre de 1964 dans le sud de l’Alaska (magnitude 9,2); le catastrophique qui s’est produit au large de Sumatra en 2004 (magnitude 9,1), qui a fait plus de 230 000 morts, 20 000 disparus et plusieurs millions de déplacés (principalement à cause du tsunami) ; le séisme de Tōhoku (Japon) de 2011 – et raz de marée – également de magnitude 9,1 et responsable de la mort d’environ 20 000 personnes ; et le tremblement de terre de magnitude 9,0 de 1976 au Kamtchatka. Tous les autres sont en dessous de ce seuil. À la dixième place, par exemple, se trouve un autre tremblement de terre survenu à Sumatra en 2012, d’une magnitude de 8,6, tandis qu’à la vingtième place se trouve le tremblement de terre de Sanriku (Japon) survenu en 1933.

Parmi les tremblements de terre d’une magnitude comparable à celui qui s’est produit en Turquie figure celui de 8,2 survenu le 28 juillet 2021 en Alaska, le plus puissant jamais enregistré dans l’histoire des États-Unis (avec zéro victime, compte tenu de la zone inhabitée concernée) ; et celle du 28 janvier 2020 dans les Caraïbes de magnitude 7,7, survenue au nord de la Jamaïque. Là encore, aucun décès n’a été enregistré. Un tremblement de terre moins puissant (magnitude 7,0) survenu la même année en Haïti, qui se trouve à un peu moins de 550 kilomètres à vol d’oiseau de la Jamaïque, a au contraire fait 300 000 morts selon le gouvernement haïtien (le chiffre varie selon les sources). Ces chiffres indiquent clairement que ce n’est pas l’ampleur qui détermine le nombre de victimes, mais les caractéristiques de la zone touchée.

Les tremblements de terre avec le plus de morts de l’histoire

En ce qui concerne le nombre de victimes, les tremblements de terre les plus catastrophiques pour lesquels des données fiables sont disponibles ont été celui de Haiyuan (Chine) en 1920, avec une magnitude de 7,8 et 275 000 morts ; celui de Tangshan (Chine) en 1976 de même ampleur et 245 000 morts ; et ceux déjà mentionnés à Sumatra en 2004 (230 000 victimes) et Haïti en 2010. Historiquement, mais il n’y a pas de données fiables, on pense que le tremblement de terre le plus meurtrier de tous les temps a été celui du Shaanxi (Chine) qui s’est produit en 1556, avec une magnitude de 8.0. Les décès estimés par les historiens et les scientifiques sont plus de 800 mille. En ce qui concerne de France, le tremblement de terre le plus catastrophique a été celui qui a frappé la province de Messine et Reggio Calabria le 28 décembre 1908, faisant jusqu’à 125 000 morts. Le séisme de magnitude 7,1 (ou 7,5 selon la source) a fait s’effondrer plus de 90 % des bâtiments des deux grandes villes. Cependant, on pense que le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré en France a été celui qui a frappé le Val di Noto en 1693, avec une magnitude estimée à 7,70. Les tremblements de terre, comme le montre ce qui se passe en Turquie et en Syrie en ces heures, peuvent provoquer d’immenses tragédies et c’est pourquoi il est essentiel d’étudier en profondeur les phénomènes déclencheurs, en sécurisant tous les bâtiments risquant de s’effondrer. Car, répétons-le, ce n’est pas le choc lui-même qui tue, mais les maisons dans lesquelles nous vivons.

