Mode image dans l’image de Google Chrome pour obtenir des boutons de réaction tels que « J’aime »

Actuellement, le mode image dans l’image de Google Chrome ne prend en charge que les options de lecture/pause, de retour à l’onglet et de fermeture. Selon les rumeurs, Google souhaite améliorer la fonctionnalité d’image dans l’image en ajoutant de nombreux autres boutons personnalisés tels que « piste précédente » et « piste suivante ». Les développeurs sont autorisés à remplir la fenêtre d’incrustation d’image avec du contenu HTML. Cette information provient d’un document récent sur le développement de l’API Picture-in-Picture. La fenêtre d’image dans l’image peut désormais être personnalisée par les développeurs de sites Web. Ils peuvent ajouter leurs propres nouvelles fonctionnalités telles que « j’aime/pas comme », des légendes, des commandes de chronologie, etc. Nous pouvons être sûrs que les développeurs travaillent déjà sur ces fonctionnalités.

Google note que l’API permet de diviser facilement plusieurs flux vidéo en fenêtres d’image dans l’image uniques et de faire des choses comme envoyer un message texte, couper la voix d’un utilisateur ou lever la main dans le contexte de l’application d’appel vidéo. La conception d’un programme Pomodoro avec une fonction PiP plus raffinée est encore un autre exemple unique (comme le montre Tomodoro ci-dessous). Selon les rapports, les développeurs de Chrome 111 essaient des cas complexes d’image dans l’image.

La société fait beaucoup pour améliorer les fonctionnalités du navigateur Chrome. Une enquête récente révèle que le navigateur Chrome détient la part de marché la plus élevée au monde. Son acceptation dans le monde entier est vraiment élevée.

Google Chrome ajoute des onglets de verrouillage de navigation privée pour iOS

La possibilité de verrouiller les onglets incognito a été ajoutée par Google au navigateur Chrome pour iOS. Cette fonctionnalité sera également disponible sur Android à l’avenir. En fait, certains appareils Android sélectionnés disposent déjà de cette fonctionnalité. Cependant, il n’y a pas de déploiement généralisé pour l’instant. Lorsqu’il est actif, les utilisateurs auront besoin de leurs empreintes digitales pour reprendre une session de navigation privée précédente. Grâce à cette fonctionnalité, la navigation de l’utilisateur sera sécurisée et personne ne pourra accéder accidentellement à sa session de navigation privée.

Malgré le fait que cette fonctionnalité soit désormais disponible sur certains appareils iOS et Android, elle est toujours désactivée par défaut. Le site de Google répertorie cinq façons dont Chrome améliore la confidentialité. Chrome dispose déjà de fonctionnalités telles que les restrictions de confidentialité, les contrôles de sécurité, l’effacement de l’historique de navigation et Google Password Manager. Cependant, le verrouillage de l’onglet incognito est une toute nouvelle fonction. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à Paramètres Chrome > Confidentialité et sécurité > et activez « Verrouiller les onglets incognito lorsque Chrome est fermé ».