Redmi Smart Band 2 est lancé avec 2 semaines d’autonomie

Xiaomi a déjà présenté un bracelet intelligent qui s’est bien vendu dans tous les pays où il était disponible. Nous parlons du Redmi Smart Band. Il est livré avec une batterie longue durée et un prix bas que peu de fabricants peuvent égaler. Le Redmi Smart Band 2 est maintenant lancé avec de meilleures spécifications internes et bien plus encore.

Le nouveau Smart Band 2 se situe quelque part entre une smartwatch et un bracelet intelligent. Les utilisateurs qui ne savent pas s’ils doivent utiliser un appareil plutôt qu’un autre peuvent le choisir en raison de sa conception. Son objectif est de rendre l’industrie des vêtements portables plus abordable plutôt que de la réinventer complètement.

Jetez un œil au Redmi Smart Band 2

Le tout nouveau Redmi Smart Band 2 vient de sortir pour seulement 35 $ avec une remise de 10 % jusqu’au 6 février, date à laquelle le prix reviendra à (38 $ US). Vous pouvez acheter ce groupe intelligent Redmi vraiment intéressant pour ce très petit prix. Voici les principales caractéristiques du nouveau groupe.

Le groupe dispose d’un écran de 1,47 pouces, d’une batterie de 210 mAh qui garantit 14 jours d’autonomie, de 30 modes sportifs disponibles, de 100 visages personnalisables, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur d’oxygène sanguin, d’une surveillance du sommeil, d’une charge rapide en 2 heures, d’une surveillance du stress et Interchangeable les bretelles.

Le populaire Mi Band, disponible sur le marché depuis longtemps, a inspiré le design. L’appareil et la sangle peuvent être changés facilement. Chaque caractéristique d’un bracelet d’activité est présente dans le Smart Band 2. Il suit vos sports, suit votre santé, reçoit des notifications et se recharge toutes les deux semaines.

Vous pouvez facilement vous engager avec l’interface complète car l’écran est coloré et prend en charge le toucher, bien sûr. De plus, son format plus grand améliore l’affichage de l’écran et simplifie la navigation dans ses paramètres. Le Redmi Smart Band 2 est désormais disponible au Japon, au Royaume-Uni et en Europe sur le site officiel de Xiaomi.