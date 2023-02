Windows 12 pourrait être livré avec des fonctionnalités GPT intégrées

Lorsque ChatGPT est sorti, il a fait fureur dans divers domaines. Google a été le premier à froncer le front. Son rival le plus proche, Microsoft, a saisi le moment et a compris que ce chatbot IA allait changer le monde (comme il l’a fait dans les années 90 lors de la sortie du premier système d’exploitation avec interface graphique) et a signé un contrat de 10 milliards de dollars avec OpenAI. Ainsi, l’entreprise de Redmond pourra intégrer l’IA dans son moteur de recherche, Bing. L’histoire ne s’arrête pas là. Windows Latest rapporte que Microsoft envisage d’intégrer le réseau de neurones ChatGPT dans Windows 12. Les développeurs de la firme Bill Gates ont suggéré d’ajouter de nouvelles capacités d’IA aux applications standards comme Clock, Calendar, Mail, etc.

Windows 12 pourrait avoir des fonctionnalités AI

Il est possible que certaines des nouvelles fonctionnalités de l’IA soient même disponibles sur Windows 11 via une mise à jour majeure. Ce dernier arrivera dans les prochains mois. Il convient de noter que Microsoft a commencé à utiliser l’IA pour régler la luminosité pendant les appels vidéo, flouter l’arrière-plan et filtrer le bruit.

Il faut également dire qu’AMD a commencé à développer une nouvelle série de microprocesseurs qui prendront en charge l’IA. Des accélérateurs d’IA seront intégrés au CPU par AMD. En fait, les nouvelles solutions de semi-conducteurs seront analogues aux SoC mobiles. Avec leur aide, les spécialistes de Microsoft pourront mettre leurs idées en pratique. Il y a tout lieu de penser qu’Intel travaille également sur des projets similaires.

Panos Panay, responsable de la division Windows de Microsoft, a déclaré que l’introduction de ChatGPT brouillerait les frontières entre le cloud et la périphérie. « L’IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows », a-t-il déclaré.

Quant à la date de sortie de Windows 12, elle devrait intervenir en 2024. Nos hypothèses se basent sur la nouvelle feuille de route ajustée par Microsoft. Comme vous le savez, ci-après, Windows a un cycle de publication de trois ans.