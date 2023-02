ChatGPT-4 arriverait plus tôt que prévu chez Bing

Microsoft avance rapidement avec son intégration ChatGPT prévue d’OpenAI, un chatbot généré par l’IA capable de répondre à un large éventail de questions. La société a beaucoup investi dans OpenAI, prévoyant d’intégrer des fonctionnalités ChatGPT dans les applications Office et dans le service Azure OpenAI. Et maintenant, selon un nouveau rapport de Semafor, une nouvelle version de ChatGPT, ChatGPT-4, pourrait arriver sur Bing. « Dans les prochaines semaines. »

ChatGPT-4 est une variante plus rapide de ChatGPT-3, qui peut prendre quelques minutes pour produire une réponse. Semafor explique que Microsoft utilise un supercalculateur qu’il a annoncé en mai 2020 pour alimenter ChatGPT, avec des spécifications assez impressionnantes :

Le superordinateur que Microsoft et OpenAI ont construit avait 285 000 cœurs de processeur et 10 000 GPU, chacun avec 400 gigabits par seconde de connectivité réseau.

ChatGPT-4 un coup de pouce incroyable pour Bing

La ruée vers l’engouement pour l’IA générative lancée par OpenAI et Microsoft a rendu difficile pour certaines entreprises de mettre la main sur le dernier processeur graphique de Nvidia, le GPU H100 Tensor Core, conçu spécifiquement pour fonctionner. « transformateurs » comme ceux utilisés dans GPT. (J’en ai trouvé un en vente sur Internet pour 30 000 $.)

Cela montre à quel point les innovations côté serveur seront importantes pour commercialiser les produits d’IA. Une grande partie de l’amélioration d’OpenAI consistera à trouver comment l’exécuter plus rapidement et de manière plus rentable. On ne sait pas comment ChatGPT sera intégré à Bing, mais Semafor et d’autres espèrent que cela remettra en question la domination de Google dans la recherche :

L’ajout prévu de ChatGPT aux produits Microsoft déclenchera probablement une nouvelle concurrence dans la recherche sur Internet : quelque chose qui ne s’est pas produit depuis que Google a supplanté Yahoo en tant que moteur de recherche le plus populaire.

Microsoft et OpenAI ne perdent pas de temps dans la course pour introduire l’IA dans le paysage informatique. OpenAI n’a publié ChatGPT qu’en novembre 2022, il y a quelques mois à peine, selon Wikipedia. Mais le chatbot lui-même, armé de certains pouvoirs de superordinateur, apprend aussi vite. Reste à savoir si le chatbot perturbera réellement la recherche et ce que cela indique pour Google. Sans parler des entreprises dépendantes de la recherche comme les organisations de référencement, mais des changements importants pourraient arriver, et bientôt.