Une société de génétique a un plan pour ramener le Dodo sur Terre, bienvenue à Jurassic Park

Colossal Biosciences tente de ressusciter des espèces disparues grâce à la technique de désextinction. Pour redonner vie au Dodo, ils utiliseront le génome du pigeon Nicobar.

Vers la fin du XVIIe siècle, des colons hollandais, français et britanniques débarquent à Maurice. Ainsi commence la fin pour les Dodos, les oiseaux maladroits, bleus et gris, qui ne savent pas voler. Maintenant, ils pourraient être ramenés à la vie grâce au processus de désextinction. Cela fonctionne à peu près comme Steven Spielberg l’envisageait dans Jurassic Park. C’est possible grâce à l’édition de gènes. La désextinction est en soi une résurrection biologique qui permet, à partir d’un tout petit fragment d’ADN, de redonner vie à un animal disparu. Même s’il n’existe plus depuis plus de 500 ans.

Ce n’est pas la première fois pour Colossal Biosciences, la société fondée en 2021 par le généticien de Harvard George Church et l’entrepreneur Ben Lamm, et qui a reçu 150 millions de dollars pour son programme de désextinction. L’entreprise américaine tente de « relancer le rythme cardiaque ancestral de la nature », comme elle l’écrit sur le site, et travaille déjà à recréer le mammouth laineux et le tigre de Tasmanie.

Le Dodo serait le premier oiseau, et une technique d’édition génétique différente devrait être utilisée. Pour le ramener à la vie, l’entreprise utilise un procédé qui extrait les cellules germinales aviaires (appelées PGC) des œufs des oiseaux, « les PGC des pigeons seraient manipulés pour éventuellement se développer en un oiseau ressemblant à un Dodo », explique Colossal Biosciences.

Comment fonctionne la désextinction

L’essai proprement dit pourrait soulever des questions éthiques. La technique nécessite en effet l’implantation de matériel généré dans le système reproducteur d’un parent de l’espèce déjà existante. Par exemple, la reproduction de mammouth nécessiterait un éléphant, et il faudrait peut-être de nombreuses grossesses pour expérimenter la technique, et il est clair que ce serait stressant et nocif pour l’espèce donneuse.

Cela pourrait en fait être plus facile pour les oiseaux puisqu’ils pondent des œufs. Les scientifiques travailleront avec le pigeon Nicobar, qui vit sur les îles et les côtes d’Asie du Sud-Est, et est le parent le plus proche du Dodo. Ensuite, ils utiliseront son matériel génétique modifié de manière à refléter les traits caractéristiques du Dodo.

Le projet de désextinction, s’il fonctionne, ne ramènera pas le Dodo d’origine, mais une espèce de remplacement, appelée Proxy. « La procuration est préférée au fac-similé, qui consiste à faire une copie exacte, et fait référence à un substitut qui représente une autre entité dans un certain sens », a expliqué la société. En termes simples, le Dodo du XXIe siècle, produit à partir du génome d’une espèce apparentée, sera très similaire à l’original mais avec quelques différences.

Quand le Dodo revient sur Terre

Il faudra du temps pour boucler le projet. Ben Lamm, a expliqué que « bien que nous soyons loin d’être prêts à commencer à implanter des embryons de substitution, la société dispose actuellement d’une équipe travaillant sur la méthodologie de clonage nécessaire à ce processus ». Lamm a ajouté que des groupes de travail étudient actuellement plusieurs techniques simultanément « sur des problèmes de biologie computationnelle, d’ingénierie mobile, de reprogrammation de cellules souches, d’embryologie, d’ingénierie des protéines et d’élevage ». Ben Lamm a également souligné que le Dodo devrait être recréé dans son lieu d’origine, « nous sommes très transparents sur l’endroit où réintroduire le Dodo dans la nature, l’endroit idéal serait Maurice ».

Pourquoi exactement le Dodo ?

En réalité, plus ou moins 161 espèces d’oiseaux ont disparu depuis 1500, comme le rapporte le rapport Bird Life International de 2022. Mais le Dodo est différent. L’oiseau mauricien est devenu une icône au fil des ans et le faire revivre est donc un moyen « d’inspirer les scientifiques et le grand public à résoudre tous ces problèmes », a expliqué Beth Shapiro, responsable de la section Paléontologie colossale Biosciences. , le Dodo est le symbole de l’extinction provoquée par l’homme ».