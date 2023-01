L’exosquelette alimenté par Raspberry Pi rend la marche plus rapide et plus facile

Tourné vers l’avenir : des chercheurs de l’Université de Stanford ont conçu un exosquelette alimenté par Raspberry Pi qui pourrait aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer plus facilement. Le portable s’adapte sur le bas de la jambe comme une botte et est alimenté par un Raspberry Pi 4, qui est responsable de la gestion d’une multitude de capteurs ainsi que du moteur et du driver du moteur.

Patrick Slade, qui a travaillé sur le projet en tant que doctorant, a déclaré avoir opté pour un Raspberry Pi en raison de son prix abordable et du fait qu’il peut exécuter plusieurs threads de code simultanément.

L’écriture en Python facilite également le processus de validation, a ajouté Slade.

La clé d’un appareil adaptatif de qualité est l’individualisation, et c’est là que la création de Stanford diffère des autres. L’équipe a passé des années à utiliser des émulateurs d’exosquelette pour former son modèle d’apprentissage automatique, et l’investissement a porté ses fruits. Le système a besoin d’environ une heure pour apprendre pleinement comment le porteur marche avant de pouvoir élaborer un modèle personnalisé pour l’aider, mais les avantages peuvent être ressentis dans les 15 premières minutes d’utilisation.

En moyenne, les porteurs sont capables de marcher neuf pour cent plus vite tout en utilisant 17 pour cent d’énergie en moins. Cela équivaut à enlever un sac à dos de 30 livres, ont déclaré les chercheurs.

« Marcher avec les exosquelettes donne littéralement l’impression d’avoir un ressort supplémentaire dans votre démarche », a déclaré Ava Lakmazaheri, une étudiante diplômée qui a porté l’exosquelette lors des tests.

Les résultats sont prometteurs, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Le prototype actuel est assez volumineux et toute l’électronique est visible. Une version prête à l’emploi nécessitera une refonte visuelle pour dissimuler les écrous et les boulons et, idéalement, le système pourrait être un peu plus allégé. Pourtant, c’est impressionnant étant donné que des systèmes similaires sont généralement attachés et donc restrictifs.

Les chercheurs devront rechercher des partenaires constructeurs commerciaux pour aider à mettre l’innovation sur le marché. Avec un peu de chance, la botte pourrait un jour fonctionner aux côtés des aides à la mobilité traditionnelles comme les déambulateurs pour aider les gens à rester actifs plus longtemps.

Un article de recherche sur le sujet intitulé « Personalizing exoskeleton assistance while walking in the real world » a été publié dans la revue Nature.