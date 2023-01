Android 13 est l’une des mises à jour les plus faibles de l’histoire d’Android

Android 13 est sorti le 16 août et est une version qui regorge de petites nouveautés, surtout si vous possédez un Google Pixel. Cependant, pour moi, cette version m’a laissé un sentiment mitigé. Je n’ai plus l’impression que cette version est autre chose qu’une mise à jour mineure d’Android 12 après plus de trois mois d’utilisation. Alternativement, Android 13 aurait dû être Android 12.1 ou quelque chose de similaire.

Android 13 s’est principalement limité à suivre la route que Google a commencée avec Android 12, ce qui en fait la plus faible et la plus ennuyeuse de toutes les mises à jour Android. Android 12 était la mise à jour qui a entièrement remanié le système d’exploitation avec Material You. Cependant, c’est déjà typique. Android a déjà atteint un tel niveau de maturité qu’il sera de plus en plus difficile de nous surprendre avec de nouvelles fonctionnalités.

Fonctionnalités principales d’Android 13

L’une des fonctionnalités les plus remarquables d’Android 13 est la personnalisation, ce qui donne l’impression qu’il a été conçu spécialement pour nous. Ceci est possible grâce à la technologie Material You. Ce qui nous permet de changer les couleurs, les thèmes et les langues des applications. Les choses que nous avons déjà vues avec Android 12 s’étendent désormais aux applications tierces avec Android 13.

Actuellement, les applications tierces peuvent ajuster leurs thèmes pour correspondre à la couleur de fond de nos écrans ou au jeu de couleurs par défaut que nous avons choisi. Mais jusqu’à présent, je n’ai rencontré aucun exemple significatif de logiciel tiers tirant parti de cette innovation Android 13.

Pour que les applications sur votre écran d’accueil affichent le même style monochrome sur l’icône de l’application, les applications peuvent également utiliser des icônes thématiques. En plus de la majorité des applications Google, des applications telles que Facebook, Instagram et Firefox, pour n’en citer que quelques-unes, ont ajouté la prise en charge de ces icônes thématiques. D’autres applications comme WhatsApp, Telegram, Spotify et Twitter ont également fait de même. Android 12, qui a introduit ces thèmes adaptables, aurait dû inclure ces deux nouveautés.

Changer la langue des applications est l’une des nouvelles fonctionnalités importantes d’Android 13 pour la personnalisation. Il est possible que Google ait fusionné les paramètres de langue de l’application dans les paramètres système. Même si très peu de clients ont réellement besoin que certaines de leurs applications soient dans une langue autre que celle du système.

Nouveau système d’autorisation

La nouvelle autorisation de notification est l’une des plus grandes innovations d’Android 13. Nous devons maintenant décider d’activer ou non un nouveau programme pour nous envoyer des notifications lorsque nous le lançons pour la première fois après l’installation. Essentiellement, Android 13 nous permet de désactiver les notifications plus facilement et plus rapidement. Sans avoir à attendre que le premier nous fâche, ce qui est extrêmement agréable.

De plus, Android 13 nous donne des autorisations plus spécifiques pour l’accès aux médias. Dans Android 13, il existe désormais plusieurs autorisations, une pour les photos et les vidéos et d’autres pour l’audio et la musique. Alors qu’auparavant, une application pouvait accéder à tous nos fichiers et informations multimédias avec une seule autorisation. C’est une petite mise à jour qui permet désormais d’interdire aux lecteurs de musique d’accéder à nos images. Mais dans l’expérience quotidienne de l’utilisateur, cela ne fait pas vraiment de différence.

Je ne l’ai pas encore découvert, mais l’une des innovations les plus remarquables d’Android 13 est son nouveau sélecteur de photos et de vidéos. Ce qui vous évite d’avoir à accorder à une application l’accès à l’ensemble de votre bibliothèque. Avec ce choix, vous pouvez limiter les applications avec lesquelles vous partagez vos photos et vidéos. Cependant, les développeurs ne semblent pas très satisfaits de cette innovation pour le moment, car ils continuent de demander l’accès à la bibliothèque complète. Peut-être que les choses commenceront à changer dans le futur.

Petits changements ici et là

J’aime beaucoup l’ajout de notifications persistantes dans Android 13. Vous pouvez maintenant voir les applications d’arrière-plan actives en cours d’exécution et avoir la possibilité de les fermer dans une nouvelle zone de la barre des paramètres rapides, ce qui n’était pas possible dans les itérations précédentes.

Enfin, l’une des améliorations d’Android 13 que j’ai le plus appréciée est le nouveau presse-papiers. Lors de la copie d’un texte, une fenêtre flottante apparaît pendant une brève période de temps offrant un aperçu du texte copié. Ainsi, vous pouvez vous assurer qu’il a été copié. Ainsi que la possibilité de le coller ou de le partager avec d’autres appareils. De plus, il nettoie automatiquement le presse-papiers après une courte période de temps afin d’augmenter notre confidentialité. Ce que je n’aime pas particulièrement parce que parfois j’ai besoin de recoller une phrase, et elle avait déjà disparu.

C’est juste Android 12.1 et non 13

Depuis que je l’utilise depuis longtemps, Android 13 m’a donné l’impression que cela aurait dû être Android 12.1, car il a récemment introduit Material You et ses icônes thématiques dans toutes les applications, même si je suis sûr que non de nombreux développeurs profitent de cette fonctionnalité.

Lorsque nous comparons Android 13 aux versions précédentes, c’est la mise à jour qui m’a donné le moins de nouvelles fonctionnalités en tant qu’utilisateur, me donnant l’impression que je suis sur le point de recevoir juste une mise à jour allégée. Principalement parce que je n’utilise finalement que quelques-unes de ses nouvelles fonctionnalités. Android 12 a reçu une mise à jour modeste avec Android 13, et Android 14 recevra sans aucun doute un traitement similaire. Jusqu’à ce qu’il atteigne une refonte de l’interface, nous remarquerons de moins en moins de différences entre les versions. Android a déjà atteint un tel degré de maturité, comme nous l’avons déjà mentionné, qu’il lui deviendra de plus en plus difficile d’apporter de véritables nouveautés.