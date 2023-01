Le lancement de POCO X5 et POCO X5 Pro est prévu pour le 6 février

Après de nombreuses fuites qui ont confirmé les spécifications et la conception de la série POCO X5, nous avons enfin une date de lancement. POCO a confirmé l’arrivée du POCO X5 Pro en Inde le 6 février. Bien qu’il n’y ait aucune mention du POCO X5 dans ce teaser, nous supposons que le téléphone sera lancé parallèlement. Le même jour, les téléphones atteindront probablement les marchés mondiaux.

Le teaser sur Flipkart confirme la date de lancement du téléphone et est accompagné de la balise « Unleash X ». La photo présente également le joueur de cricket indien et capitaine de l’équipe Gujrat Taitains IPL, Hardik Pandya, qui est l’ambassadeur de la marque. Nous pouvons voir le POCO X5 Pro dans son élégante option de couleur jaune POCO.

Détails du lancement du POCO X5 Pro

Le POCO X5 Pro arrivera en Inde le 6 février à 17h30 IST en Inde, et à 20h00 GMT + 8 pour les fans mondiaux. Apparemment, le POCO X5 5G sera absent de la soirée indienne, mais le smartphone sera lancé dans le monde entier. Le POCO X5 5G est basé sur le Redmi Note 12 5G qui est disponible en Chine depuis le début du mois. Cependant, il apporte un meilleur CPU. La vanille pourrait être lancée en Inde plus tard cette année.

Le POCO X5 Pro sera lancé en Inde et dans le monde sous le nom de Redmi Note 12 Pro Speed ​​renommé. Le téléphone dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, nous avons la plus grande amélioration par rapport au X4 Pro. Le téléphone embarque le processeur Snapdragon 778G avec le GPU Adreno 642L. Il sera disponible en variantes avec 6 Go + 128 Go, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go.

En termes d’optique, le Pro apportera une configuration à trois caméras avec une caméra principale de 108 mégapixels. Il y aura également un vivaneau ultra large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un jeu de tir selfie de 16 MP. Le POCO X5 Pro tire sa puissance d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W.