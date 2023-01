Microsoft Edge Phoenix : c’est l’avenir du navigateur Microsoft

Il y a deux jours, nous vous avons parlé du nouveau design qui arriverait cette année dans l’Explorateur de fichiers Windows 11 et c’est maintenant au tour de Microsoft Edge. Le projet nommé « Phoenix » consiste à « réinventer » Edge grâce à des améliorations cosmétiques alignées sur Windows 11, de nouvelles fonctionnalités et une intégration plus approfondie avec le système d’exploitation.

Windows 11 et ses factures en attente

Le navigateur de Microsoft est un succès et a convaincu des millions d’utilisateurs à travers le monde depuis que Microsoft a abandonné le moteur EdgeHTML et opté pour Chromium (rebranding inclus). Mais nous l’avons toujours critiqué : il ressemble trop à Google Chrome.

Avec le lancement de Windows 11, Microsoft a présenté une nouvelle esthétique pour le système d’exploitation et ses applications dont de nombreux utilisateurs sont tombés amoureux. Cependant, faute de temps, cette refonte n’a pas atteint tous les coins du système d’exploitation.

Au fil des mois, Microsoft a mis à jour la disposition de la boîte de dialogue, le gestionnaire de tâches et a même publié une nouvelle application Photos. Cependant, il avait un gros compte à régler : Microsoft Edge.

Microsoft Edge Phoenix : le prochain navigateur

Microsoft Edge Phoenix n’est rien de plus que le nom de code d’un projet interne pour faire passer le navigateur Windows au niveau supérieur en termes d’esthétique et de fonctions. WalkingCat a été le premier à le révéler via Twitter et Zac Bowden nous a donné plus de détails à ce sujet.

Surtout, une interface mise à jour avec des onglets arrondis et l’utilisation de l’effet « Mica » (caractéristique de Windows 11) dans toute l’interface se démarque. De plus, le navigateur comportera un mode « vue fractionnée » qui permettra aux utilisateurs de visualiser deux pages Web en même temps dans le même onglet.

Edge Phoenix introduira également une fonctionnalité appelée « Tab Activity Center » qui nous fournira des informations et des statistiques précieuses sur l’utilisation de notre navigateur.

De plus, Microsoft expérimenterait une meilleure intégration d’Edge avec Windows. Dans le cadre de cette stratégie, ils envisagent de faire d’Edge le gestionnaire de mots de passe pour l’ensemble du système d’exploitation ou de permettre à l’utilisateur de configurer Edge avec Windows la première fois qu’il installe le système d’exploitation.

Nous ne savons pas encore si Microsoft publiera cette nouvelle expérience Edge en une seule mise à jour Edge ou en plusieurs phases. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà présentes dans les drapeaux Edge (comme la nouvelle disposition des onglets ou la vue fractionnée). En tout cas, nous espérons le voir arriver sur nos PC au plus vite car il a l’air fantastique !