Les services Azure OpenAI et ChatGPT sont désormais disponibles pour les entreprises clientes

En un mot : Microsoft ouvre l’accès aux modèles basés sur l’apprentissage automatique pour les clients Azure, donnant aux entreprises et aux entreprises la possibilité d’utiliser les services d’IA les plus avancés (et dont on parle) au monde créés par les laboratoires de recherche OpenAI.

Microsoft continue de transformer son partenariat avec OpenAI en services commerciaux « en direct » avec des fonctionnalités nouvelles et améliorées pour la plate-forme cloud Azure. Les grands modèles de langage et l’IA générative deviennent rapidement une plate-forme essentielle pour l’innovation, la résolution de problèmes et pour imaginer « ce qui est possible », a déclaré la société de Redmond, et Azure tente clairement de devenir l’un des acteurs les plus importants de ce nouveau marché prometteur de Services et produits basés sur l’IA.

Le service Azure OpenAI est désormais généralement disponible, a déclaré Microsoft, afin que davantage de clients commerciaux et d’entreprise puissent commencer à utiliser – ou plutôt « demander l’accès » – aux modèles d’IA développés par OpenAI. Ces modèles incluent les très connus DALL·E 2, Codex et GPT-3.5. Les clients auront également accès au chatbot ChatGPT, qui est une version affinée de l’algorithme GPT-3.5 ML – bien qu’ils devront attendre un peu plus de temps pour cela.

Les modèles OpenAI hébergés sur la plate-forme Azure seront supervisés par des robots Microsoft, de sorte que les invites textuelles et les complétions sont « évaluées par rapport à notre politique de contenu avec des systèmes automatisés ». Inutile de dire que le « contenu à gravité élevée » sera dévoilé.

Selon Redmond, Azure offre une « infrastructure spécialement conçue et optimisée pour l’IA » capable d’accélérer le déploiement et l’adoption de l’IA par les clients du cloud.

Les utilisateurs d’Azure OpenAI Service auront en effet accès aux mêmes « modèles d’IA hautes performances à l’échelle de la production avec une disponibilité de pointe » que Microsoft utilise pour alimenter ses propres produits. Ces produits incluent GitHub Copilot, une IA basée sur Codex qui peut aider les programmeurs à écrire un meilleur code, Power BI, qui exploite le langage naturel alimenté par GPT-3 pour générer automatiquement des formules et des expressions et Microsoft Designer, pour aider les créateurs à concevoir de nouveaux contenus en langage naturel. invites à partir d’un canevas vierge.

Alors qu’Azure exploite les capacités d’IA génératives pour créer de nouveaux produits d’entreprise, a déclaré Microsoft, OpenAI utilise également la plate-forme cloud comme « puissance de calcul de base » derrière sa famille de modèles ML pour l’avancement de la recherche et la production de développeurs.

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI pourrait en effet devenir l’un des éléments les plus importants pour construire l’avenir d’Azure, de la plate-forme Windows et de l’activité de Microsoft dans son ensemble. Des rumeurs récentes ont spéculé sur l’intérêt de Redmond à investir 10 milliards de dollars supplémentaires dans la recherche OpenAI et sur la possibilité d’intégrer ChatGPT dans Bing comme un avantage concurrentiel par rapport à Google.