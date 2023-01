Une énorme tache solaire est apparue sur le Soleil, quatre fois la taille de la Terre : la vidéo spectaculaire

Dans la zone équatoriale du Soleil, une gigantesque tache solaire est apparue, capable de contenir 4 fois la Terre. La vidéo de la spectaculaire structure AR3190.

Une énorme tache solaire est apparue sur le Soleil, si grande qu’elle peut contenir quatre fois la Terre. La structure s’est formée dans la zone équatoriale de l’étoile et a été nommée par les scientifiques AR3190. Théoriquement, la tache solaire est « visible à l’œil nu », mais c’est une opération à ne pas faire absolument, car vous risquez d’endommager irrémédiablement votre vue et même la cécité. Ce n’est qu’à travers des filtres solaires spéciaux, des lunettes astronomiques dédiées et une instrumentation scientifique – également protégée par des filtres spéciaux – qu’il est possible d’admirer en toute sécurité ce « néo » colossal à la surface de l’étoile.

Le Soleil Au centre la grande tache solaire AR3190. Crédit : Andrea Centini

Comme l’a déclaré la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pour aujourd’hui, jeudi 19 janvier 2023, il y a 60 % de chances d’éruptions solaires de classe M et 15 % de chances d’éruptions de classe X, les plus puissantes du monde. absolu. Ce sont des éruptions solaires très violentes qui expulsent d’énormes quantités de matière stellaire dans l’espace. Le principal candidat à l’origine de ces phénomènes est le spot AR3190, qui fait directement face à notre planète. C’est une combinaison qu’il ne faut pas sous-estimer, car si de tels événements devaient réellement se produire, la Terre pourrait être frappée par un flux de plasma hautement énergétique – des particules chargées électriquement – capable de déclencher une tempête géomagnétique de grande classe.

Ces derniers jours, une éruption solaire liée à la tache solaire AR3182 (aujourd’hui au bord de l’étoile) a projeté du vent solaire vers la Terre, déclenchant une faible tempête géomagnétique de classe G1, dont les effets seront présents jusqu’au 20 janvier. Dans l’éventualité où un orage géomagnétique de classe G5, le plus énergétique qui soit, se produirait, selon les experts, nous replongerions dans un véritable Moyen Âge technologique : les satellites seraient « grillés », il y aurait d’énormes problèmes avec les lignes électriques. et nous perdrions Internet. Des semaines ou des mois sont estimés pour la reprise des infrastructures hyper-connectées modernes. À la fin des années 1800, un événement de ce type provoqua l’incendie des télégraphes – le principal outil de communication de l’époque – et provoqua l’apparition d’aurores boréales également dans le ciel de Nice.

Mais que sont exactement les taches solaires ? Comme l’a souligné la NASA, ce sont des zones qui apparaissent plus sombres à la surface de l’étoile (la photosphère) car elles sont plus froides que les autres zones proches. Malgré cela, elles ont une température très élevée, autour de 3 700°C. Elles sont plus froides car elles se forment dans des zones où règnent de très forts champs magnétiques, « qui empêchent une partie de la chaleur à l’intérieur du Soleil d’atteindre la surface », comme l’indique l’Agence aérospatiale des États-Unis. Beaucoup d’entre eux peuvent être vus pendant cette période alors que le Soleil se dirige vers son pic d’activité magnétique maximum de son cycle de 11 ans, qui, selon les experts, sera atteint d’ici l’été 2025.